İstanbul’da tarihi Vaniköy Camisi’nde yangın

Üsküdar’da tarihi Vaniköy Camisi’nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Tarihi Vaniköy Cami’indeki yangına denizden Sahil Güvenlik ekipleri de müdahale etti. Yangın kontrol altında ancak tarihi cami kül oldu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

Bugün saat 13.30 sıralarında Üsküdar ilçemiz Kandilli Mahallesinde bulunan tarihi Vaniköy Camiinde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır.

Olay yerine süratle karadan ve denizden yangın söndürme ekipleri sevk edilmiştir.

Denizden (3) sahil güvenlik teknesi, karadan İBB (5) İtfaiye araç ve ekibiyle müdahale edilerek kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Ahşap kısımları yanan Vaniköy camiindeki yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır.

350 YILLIK

Vaniköy Cami, 1670 yılında Vani Mehmet Efendi tarafından inşa edildi. Sultan I. Mahmut zamanında ise camiye hünkar mahfili ilave edildi.Tek minareli ve tek şerefeli olan cami dikdörtgen planlı, duvarları kargir, kırma yapılı idi.