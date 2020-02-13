İstanbul’daki uçak kazası sonrası bakana tepki: Ulaştırma sektörü çocuk oyuncağı değildir

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, TBMM’deki basın toplantısında geçtiğimiz hafta meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği Sabiha Gökçen’deki uçak kazasını değerlendirdi.

Ümit Özdağ, kaza ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’a gerekli önlemler alınmadığı iddiasıyla tepki gösterdi.

Özdağ şu ifadeleri kullandı:

* Öncelikle Ulaştırma Bakanlığı AKP iktidarının başından bu yana gelen profesyonel olmayan bir yönetim anlayışı ile yönetildiği için gerek TCDD kazaları, gerek bu uçak kazaları ile daha sık bir şekilde gündeme gelmektedir.

* Ulaştırma sektörü çocuk oyuncağı değildir. İnsanların hayatları söz konusudur. Bazıları meseleye teyzemin oğlu, amcamın damadı iş bulsun derken, insanların eli böğründe kalmaktadır.

“PİST YORGUN”

Ulaştırma Bakanı Turhan’ın kazadan bir gün önce yaptığı pist yorgun açıklaması için Özdağ şunları söyledi:

* Ulaştırma Bakanı kaza sabahı Sabiha Gökçen Havalimanında kazanın gerçekleştiği pist için “pist yorgunluğu” diye bir kavram ortaya attı. Öncelikle bu kavramın teknik bir kavram olmadığı ve havacılıkta kullanılmadığını belirtelim. Ulaştırma Bakanının pistin bakıma muhtaç olduğunu söylemek istediğini kabul ediyoruz. Biz böyle kabul ediyoruz ancak Ulaştırma Bakanı ne anlamda “pist yorgun” dedi, kamuoyuna açıklamalıdır.

* Türk kamuoyunun cevabını merak ettiği soru ise şudur: Madem pist yorgun, o zaman neden ihalesi 2014'de yapılan ve bitiş tarihi 2018 olarak verilen 2. pist bitirilmedi.

* Ulaştırma Bakanına kamuoyu önünde, basın mensupları aracılığı ile şu soruyu yöneltmek istiyorum; bu ihalesi yapılan pistin bitirilmesini sağlamayarak ve “pist yorgunluğu” açıklayarak yolcuları yeni havalimanına mı yönlendirmeye çalışıyorsunuz?

* İhaleye çıkılan pistin ihalesini İstanbul Hava Limanını inşa eden ve yöneten firmaların aldığı ve inşaatını yaptıkları doğru mudur?

* Uzmanlar bu pistin 2 yılda tamamlanabileceğini söylüyor. Yani 2014'te ihale, 2016'da bitirilmesi ve dolayısıyla da şimdi kullanılması gerekirdi. O zaman pist de Ulaştırma Bakanının ifadesi ile bu kadar yorulmazdı.

* Mevcut pistin bu yorgunluk nedeniyle ne tür komplikasyonlar yarattığı ve hatta bu kazaya etki eden nedenlerden birisi olup olmadığı da açıklanmalıdır. Yani Bakan “kazaya yol açar mı” demek istemiştir. Eğer öyle ise başka kazalara da yol açabilir mi?”

* Diğer yandan sorulması gereken bir başka soru ise Sabiha Gökçen havalimanında kulede çalışanlar acaba neden —uzmanların ikaz ettiği bu çok kuvvetli rüzgara rağmen— PC2193 sefer sayılı TC-IZK uçağa önce 06 piste yönlendirmişlerdir. Pilotları ıslaklık konusunda neden güçlü şekilde uyarmamışlardır?

* Kulede çalışanların eğitimlerini kim veriyor? DHMİ'de denetimlerini kimler yapıyor ve denetim yapanların liyakati nedir? Akraba kontenjanından gelen insanlar mıdır? Sabiha Gökçen'deki kule elemanlarının eğitimi ve psikolojik durumu düzenli denetleniyor mu? Son olarak ne zaman denetlenmiş?”

* Özetle sivil havacılık alanında yaşanan sorunların çözülmemesini vatandaş canı ile ödemektedir. Bu son kaza, kapsamlı bir inceleme yapılmasını gerekli kılmaktadır.”