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İstanbul’dan acı haber, yaralanan polis memuru şehit oldu

Esenyurt'ta düzenlenen bir operasyonda şüpheliyi yakalamak isterken yüksekten düşerek ağır yaralanan polis memuru Hakan Çetinkol, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

11:20 -
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Esenyurt’ta geçen 9 Mayıs’ta bir adrese düzenlenen operasyonda kaçan şüpheliyi yakalamak isterken yüksekten düşerek ağır yaralanan polis memuru Hakan Çetinkol, yaklaşık 3 ay süren yaşam savaşını kaybederek şehit oldu.

ŞEHİDİN VİDEOSUNU PAYLAŞTI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından şehidin corona virüsü günlerinde bir ailenin çocuğuna emzik aldığı anların videosunu paylaşarak, şehit polisin ailesine taziye dileklerinde bulundu.

Vali Yerlikaya şu ifadeleri paylaştı; “Polis Memuru Hakan Çetinkol kardeşimiz,tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehit Ailemiz,Emniyetimiz ve Milletimizin başı sağ olsun. Sokağa çıkamadığımız günlerde bir çocuğu sevindirebilmek için nasıl emzik aradığını unutmayacağız. Polisimizin Şefkat Yüzüsün. Ruhun şad olsun

Corona Esenyurt Haber istanbul Polis şehit sosyal medya
Son güncelleme: 11:27 14.08.2020
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