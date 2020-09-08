İstanbul’un 17 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 79 gözaltı

Özellikle gençleri hedef alarak uyuşturucu bağımlısı haline getiren şüphelilere yönelik çalışmalarına devam eden ekipler, aynı gün İstanbul'un 17 ilçesinde operasyon düzenledi.

Arnavutköy, Ataşehir, Bağcılar, Bahçelievler, Beyoğlu, Çekmeköy, Esenyurt, Esenler, Fatih, Güngören, Küçükçekmece, Maltepe, Sarıyer, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şişli ve Ümraniye'de gerçekleştirilen baskınlarda 79 şüpheli gözaltına alındı.

ESENLER’DE 41 ŞÜPHELİ

İNP (İstanbul Narkotik Polisi) tarafından gerçekleştirilen operasyonların en çok yoğunlaştığı ilçe Esenler oldu. Bu ilçede 41 sokak satıcısı belirleyen narkotik polisi, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. 34 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 7'sinin daha önce aynı dosyadan yakalandıkları ve cezaevinde oldukları tespit edildi.

FARKLI TÜRDE UYUŞTURUCULAR

İNP ekiplerinin operasyon kapsamında yaptığı aramalarda, 1 kilo 136 gram esrar, 695 gr Hitler eroini olarak da bilinen metamfetamin, 616 gram sentetik kannabinoid, 400 gram afyon sakızı, 194 gram eroin, 332 adet ecstasy hap, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 15 bin liraya da el konuldu.

KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI

Yakalanan şüphelilerden R.G.'nin 14 yıl 11 ay kesilmiş hapis cezası, R.Ç.'nin 2 yıl 1 ay kesilmiş hapis cezası, H.B.'nin ise 2 yıl 6 ay kesilmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.