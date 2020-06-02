İşte Atatürk gençliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, korona gölgesinde kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bir resim yarışması düzenlendi.

Gençlerden, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü resmetmeleri istendi. Yarışmaya yüzlerce genç katıldı. 3'ü ödüle layık bulundu.

İki farklı cephede Atatürk'ü yansıtan Sıla Nur Türker (17), birinci oldu. Türker, “Çok heyecanlı ve mutluyum. Resmimi Atatürk'ü ve bize emanet ettiği değerleri düşünerek çizdim” dedi.

Yarışmanın ikincisi Ezgi Bulut (18), at üzerinde Atatürk resmetti. Bulut, “Atatürk'ün ülkemizi gençlere emanet ettiğini düşünerek bu yarışmaya katıldım'' dedi.

Yarışmada 3. olan Ezgi Gizem Mart (15) da, Bandırma Vapuru ve Türkiye haritası üzerinde gençleri tasvir etti. Yarışma sonunda, birinciye cep telefonu, ikinciye bisiklet, üçüncüye akıllı saat hediye edildi.