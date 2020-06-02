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İşte Atatürk gençliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs’a özel resim yarışması düzenledi. Yüzlerce genç, Ulu Önder’e olan sevgilerini resimlerine yansıttı...

Deniz AYHAN
06:00 -
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İşte Atatürk gençliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, korona gölgesinde kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bir resim yarışması düzenlendi.

Gençlerden, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü resmetmeleri istendi. Yarışmaya yüzlerce genç katıldı. 3'ü ödüle layık bulundu.

‘ÇOK HEYECANLI VE MUTLUYUM'
Yarışmanın birincisi Sıla Nur Türker (17), Atatürk'ü ve ülkeyi emanet ettiği gençleri böyle resmetti.

İki farklı cephede Atatürk'ü yansıtan Sıla Nur Türker (17), birinci oldu. Türker, “Çok heyecanlı ve mutluyum. Resmimi Atatürk'ü ve bize emanet ettiği değerleri düşünerek çizdim” dedi.

‘ATATÜRK ÜLKEYİ BİZE EMANET ETTİ'
Yarışmanın ikincisi Ezgi Bulut (18), “Atatürk'ün ülkemizi gençlere emanet ettiğini düşünerek bu yarışmaya katıldım'' diye konuştu.

Yarışmanın ikincisi Ezgi Bulut (18), at üzerinde Atatürk resmetti. Bulut, “Atatürk'ün ülkemizi gençlere emanet ettiğini düşünerek bu yarışmaya katıldım'' dedi.

‘19 MAYIS'IN ÖNEMİNİ DÜŞÜNÜP RESMİ ÇİZDİM'
Üçüncü olan Ezgi Gizem Mart (15), “Atatürk'ün Türkiye için önemli adımları attığı gün olan 19 Mayıs'ı düşünüp bu resmi çizdim” dedi.

Yarışmada 3. olan Ezgi Gizem Mart (15) da, Bandırma Vapuru ve Türkiye haritası üzerinde gençleri tasvir etti. Yarışma sonunda, birinciye cep telefonu, ikinciye bisiklet, üçüncüye akıllı saat hediye edildi.

Son güncelleme: 23:30 01.06.2020
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