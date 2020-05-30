‘İttifakı değil CHP’yi büyütmemiz gerek’

Oran, “Şimdi CHP'yi güçlendirme zamanı. Yapılacaklar listesinin en başına yazılması gereken madde tek başına iktidar hedefine odaklanmak ve bunun için gerekli kurumsal değişimi hızla hayata geçirmek olmalıdır.

Tek başına iktidar hedefi; ittifak yaparak oy arttırmaya değil partiyi büyüterek iktidar olmaya aday olmak demektir. İttifakları değil CHP'yi büyütmeyi hedefleyen bir anlayışa seçmenler de büyük ilgi gösterecektir” diye konuştu.

PSİKOLOJİK BARİYER

Oran şunları söyledi: “İktidar bloğuna karşı en azından yüzde 30-35 bandına oturmuş CHP olmadığı müddetçe, psikolojik bariyerleri aşmak ve AKP'den bıkmış kitlelerin kopuşunu hızlandırmak kolay olmayacaktır. CHP'yi güçlendirmeden, tek başına en az yüzde 30 bandına oturtacak adımları atmadan, parti içi demokrasiyi tesis etmeden girişilecek ‘Genişletilmiş Millet İttifakı' varsayılan etkiyi yapmayacaktır.

Bülent Ecevit, geçmişte bunu başarmıştır. Bugün de biz, Türk Milleti'ni Cumhuriyetin aydınlık değerleri etrafında yeniden birleştirebilir ve tek başına iktidar olabiliriz.”