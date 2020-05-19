İYİ Parti’den 19 Mayıs’ta ‘Aynı Gemideyiz’ mesajı

İYİ Parti, Genel Başkan Meral Akşener'in imzası ile bir video klip yayınladı. Klipte, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkış görüntüleri yer aldı.

Ata'nın kendi sesinden 10. Yıl Söylevi'nde kullandığı, “Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki inkişafı ile âtinin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır” sözlerine yer verildi.

“BİRLİKTE ATIYOR YÜREKLERİMİZ”

Video klibin sonunda da Akşener'in imzası ile “Hüznümüz de bir sevincimiz de bir, dünümüz de bir yarınımız da bir, birlikte atıyor yüreklerimiz, çünkü aynı gemideyiz” paylaşımı yer aldı.

AKŞENER DE PAYLAŞTI

Videoyu, Akşener’de twitter hesabından, “19Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” notu ile paylaştı.