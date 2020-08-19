İYİ Parti’den Biden soruları

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Joe Biden ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çıray, AKP iktidarının Trump ve Putin'in T.C. Cumhurbaşkanı'na ve Türk Milleti'ne yaptığı küstah ve saygısız davranışlara karşı gereken cevabı veremediğini hatırlatarak şunları söyledi:

MEKTUBU HATIRLATTI

* Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 19 Ekim 2019 tarihinde göndermiş olduğu mektup uzunca bir süre kamuoyundan gizlenmiş, sonrasında mektupta yer alan hakaretler ortaya çıkmış ancak iktidar, yalnızca Sayın Erdoğan'a değil, Türk Milleti'ne de edilmiş olan bu hakaret ve tehditlere gereken cevabı verememiştir.

* Bu süreçte Millet ittifakı ise Türk Milleti'nin onurunu savunarak tepkisini göstermiş ve gereken cevabın hükümet tarafından derhal verilmesi gerektiğini savunmuştur.

BEKLETİLEN GÖRÜŞME

Çıray açıklamasına şöyle devam etti:

* Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyeti kapısında iki dakikadan fazla bekletmiş ve bu görüntüler bir Rus televizyonu tarafından saniye sayacı eşliğinde basına servis edilmiştir.

* Yine milletimize yapılmış sayılan bu saygısızca davranışın üzerine Sayın Erdoğan ve hükümeti bu davranışa hiçbir tepki göstermeyip tekrar Putin'den dostum diye bahsetmeye devam ederken Millet İttifakı ise Türk Milleti'nin onurunu zedeleyecek bu davranışı kınamış ve tepkisini göstermiştir.

EKONOMİYE PERDE

Trump ve Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı saygı dışı muamelelere karşı muhalefetin iktidardan daha fazla tepki verdiğini söyleyen Çıray, muhalefetin aynı şekilde bugün de Biden'ın ‘Türkiye’nin iç işlerine yönelik sözlerine tepkisiz kalmadığını söyledi.

“Bağımsızlık ve özgürlük için Kurtuluş Savaşı veren bir milletin çocukları olarak, demokrasimize yapılacak olan her türlü dış ve iç müdahaleler önünde göğsümüzü siper ederiz” diyen Çıray, Biden'ın sekiz ay önceki açıklamalarının gündeme getirilmesindeki amacın AKP iktidarı tarafından ülkemizin içinden geçtiği derin ekonomik krizin ve çokça başarısızlıkların üzerini örtmek olduğunu savundu.

“MUHATABI DEVLETİ YÖNETENLER”

Sözlerini “Türkiye ve Türk Milleti'nin iradesi her türlü dış müdahaleden ve iradeden büyüktür, üstündür. Ancak devletimizin iç işlerine yapılan her türlü müdahalenin asli muhatabı devleti yönetenlerdir” diyerek tamamlayan Çıray, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a cevaplaması için şu soruları yöneltti:

1. Sayın Joe Biden'ın ülkemizde iktidarın el değiştirmesi ile ilgili sözlerinden bilgi sahibi olunduğunda Dışişleri Bakanlığı Cumhurbaşkanlığını bilgilendirmiş midir?

2. Bilgilendirmişse Cumhurbaşkanlığının tutumu ne olmuştur? Neden konunun gündeme getirilmesi için 7 aydan fazla beklenmiştir?

İDLİB ŞEHİTLERİ SORUSU

3. Bu bağlamda henüz hiçbir yetkisi olmayan Sayın Biden'a gösterilen tepkiye bakıldığında; devlet erklerini ellerinde tutan ve beyanlarının hem siyasi hem ekonomik sonuçları olan Sayın Trump ve Sayın Putin’e tutumlarından dolayı nasıl bir misilleme düşünüyorsunuz?

4. Daha da önemlisi İdlib'de hava taarruzu ile askerlerimizi şehit edenler kim, ya da kimler? Onlar hakkında ne yapmayı düşünüyorsunuz?

5. Son tartışmalardan sonra Sayın Biden’ın seçim kampanyasını el altından fonlayan iş insanları var mı? Varsa siyasi olarak kime yakınlar?

BIDEN NE DEMİŞTİ?

ABD’deki başkanlık seçimlerinde Donald Trump’a rakip olan Joe Biden, New York Times'a Ocak ayında verdiği röportajda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için “Türk muhalif liderler Erdoğan'ı yenmeli. Bu darbeyle değil seçim süreciyle olmalı” ifadelerini kullanmıştı.

Biden “Bence şu an ona farklı bir şekilde yaklaşmalıyız ve muhalif liderliğini desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz” yorumunda da bulunmuştu.