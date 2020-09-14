İYİ Partili Kabukcuğolu’ndan dikkat çeken iddia: 1 milyon öğrenci tarikatların elinde

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Meclis’e verdiği soru önergesiyle Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a ‘Tarikatların Türk Eğitim Sistemindeki Etkileri'ni sordu.

Daha iyi bir yaşama sahip olabilmek için eğitim ve öğretim son derece önem teşkil ettiğini belirten Kabukcuoğlu, “Nasıl ki bir insanın geleceği aldığı eğitimin niteliğiyle yakından ilgiliyse ve bu niteliklerle şekilleniyorsa, toplumun da geleceği insanlara verilen eğitimle şekillenmektedir. Kısacası eğitim bireyin gelişmesi ve toplumun kalkınmasının temel taşıdır” dedi.

ÖNERGEDE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Kabukcuoğlu önergesinde ‘Eğitimde Tarikat ve Medrese Gerçeği 1 Milyon Öğrenci Tarikatların Elinde' adlı raporundan bilgilere de yer verdi.

Raporda, MEB verilerine göre Türkiye'deki 10 bin 53 özel öğretim kurumunun en az üçte birinin mutlaka bir tarikatla bağlantılı olduğu, üniversiteler hariç tarikat okul ve yurtlarındaki öğrenci sayısının 210 bin civarında olduğu, öğrenim desteği adı altında bu öğrenciler için devletin tarikatlara 898 milyon 800 bin Türk Lirası para ödediği belirtildi.

Kabukcuoğlu, 4 binin üzerindeki özel yurdun 2 bin 480'inin bir tarikatla bağlantılı ve bu yurtlarda kalan öğrenci sayısının 224 bin olduğunu, aynı zamanda bu yurtların öğrencilere medrese eğitimini çağrıştıran bir eğitim verdiği tespitlerinin yer aldığını belirtti.

İYİ Partili Kabukcuoğlu, “Bu tespitler sonucunda raporda, resmi kayıtlar dışında gayrı resmi olarak faaliyet gösteren okul, yurt, ev, tekke ve medreselerle birlikte bir milyon çocuk tarikatların elinde olduğu saptaması yapılmaktadır” diye konuştu.

BAKAN SELÇUK’A SORDU

Kabukcuoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un cevaplaması için şu soruları yöneltti:

* Dezavantajlı çocukların maddi yetersizlik nedeniyle tarikatları tercih ettiği doğru mudur?

* Raporda, MEB verilerine göre Türkiye'deki 10 bin 53 özel öğretim kurumunun en az üçte birinin mutlaka bir tarikatla bağlantılı olduğu saptaması yer almaktadır. Bakanlığınız tarafından bu konuyla ilgili bir tespit çalışması yapılmış mıdır? Türkiye'de tarikatlara bağlı kaç eğitim kurumu ve yurt vardır?

* 2012 yılından bu yana öğrenim desteği adı altında tarikatlarla ilişkili veya bağı olan eğitim kurumlarına 898 milyon 800 bin Türk Lirası para ödendiği doğru mudur?

* Raporda yer alan 4 binin üzerindeki özel yurdun 2 bin 480'inin bir tarikatla bağlantılı olduğu tespiti üzerine düşünceleriniz nelerdir? Hükümetinizin, ailesinden uzak bir yörede eğitim öğretim gören öğrencilerin barınma ihtiyacını tam anlamıyla karşıladığı söylenebilir mi?

* Bakanlığınız, yoksul ailelerin çocuklarının maddi olanaksızlıklar yüzünden tarikat yurtlarına ve okullarına mecbur bırakılmasının önüne geçmek için ne tür çalışmalar yürütmektedir?

* Bakanlığınız bugüne kadar gayri resmi yapılar olarak müfredatın dışında çocuklarımızı eğitime zorlayan yatılı medrese ve tarikat okulları hususunda bir denetim gerçekleştirmiş midir?

* Özel Eğitim Kurumları içerisinde kendine yer bulan herhangi bir tarikatla bağı olan okullarını, demokratik, yaratıcı düşünebilen, soran, sorgulayan insanlar yetişmesinin önünde engel olarak görüyor musunuz?

* Gayri resmi veyahut dernek ve vakıf görüntüsü altındaki tarikatların, okullar açarak ya da devlet yurduna yerleşemeyen, maddi durumu iyi olmayan öğrencilere yurt hizmeti sunarak eğitim alanında yer almasının Tevhid-i Tedrisat'a yani eğitimde birliğe zarar verdiğini düşünüyor musunuz?

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