İYİ Partili vekilden corona sonrası işsizlik artacak yorumu

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, CHP'nin corona virüsü salgını sonrası alınacak tedbirler hakkında vermiş olduğu meclis araştırma önergesi üzerine söz aldı. Kabukçuoğlu konuşmasında virüs salgını sonrası hem Türkiye'yi hem de dünyayı zor günler beklediğini söyledi.

ASM'LER SAĞLIĞIN MERKEZİ HALİNE GETİRİLMELİ

Corona virüsünün 3 5 ay içerisinde ortadan kalkacağını ifade eden Kabukçuoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Virüsün geride bıraktığı tahribat çok daha fazla olacaktır. Şöyle bir yol haritası çizmemiz gerekirse toplumu bilinçlendirmemiz lazım, tecritleri desteklememiz lazım. Fırtına geçtikten sonra ise Aile Sağlığı Merkezlerimizi (ASM) sağlığın merkezi haline getirmemiz lazım.

* Bu merkezlerimizi toplumumuzun her an ulaşabileceği ve hastalıkların sürekli izlenebileceği şekilde en küçük köylere kadar yaygınlaştırmalıyız. Bir maske meselesinde bile yaşadığımız sıkıntıyı görüyorsunuz.

* Sağlık sistemimizi kapitalist bir bakış açısı yerine sosyal ve toplumsal bir bakış açısıyla düzgünce oturtabilseydik, her vatandaşımızın daha salgın başlamadan ASM'lerden her türlü tıbbi ihtiyaçları karşılanırdı.

İLGİLİ HABER AKP'li başkandan skandal sözler: İşsiz güçsüz EYT'ye takılanlar

“ŞİRKETLER SATILMAMALI”

Salgının ekonomik etkilerine de değinen Kabukçuoğlu şöyle konuştu:

* Bu dönemde aileler, yoksulluk ve çaresizlik hissetmemelidirler. Bu dönemi kısmen de olsa huzur içinde geçirmelidirler. Pandemi öncesi yüzde 13.7 olan işsizlik oranıyla baş edemezken, tüm dünyada işsizlik sayıları hayal edilemeyecek rakamlara gelecek.

* İşsizliğin artacağı beklenen günler için şimdiden tedbir alınmalıdır. Geriye dönüp bakın, 18 yılda ne kadar milli şirketimiz satılmak zorunda kaldı. Almanya şirketlerinin el değiştirmemesi için 200 milyar Avro hazırlamıştır. Bizim yıllarca alın teri göz nuru ile biriktirdiğimiz şirketler haraç mezat satılmamalıdır.