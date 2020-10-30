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Son dakika… AFAD: 4 kişi hayatını kaybetti

AFAD, İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyururken "120 yaralı var" açıklaması yaptı. Sağlık Bakanı Koca da "İzmir’deki depremde ne yazık ki 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplamda 120 vatandaşımız depremden etkilendi" dedi.

Güncellenme: 17:00, 30/10/2020
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Son dakika… AFAD: 4 kişi hayatını kaybetti

İzmir’de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Seferihisar açıkları olan deprem İstanbul dahil tüm Marmara’da hissedildi.

“4 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde 4 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Koca, şu ifadeleri kullandı:

* İzmir'deki depremde ne yazık ki 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplamda 120 vatandaşımız depremden etkilendi.

* 38 ambulansımız, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde.

* Tüm desteğimizle İzmir halkının yanındayız. Başımız sağ olsun.

AFAD’DAN HAYATİ UYARILAR

Depremde 4 can kaybı ve 120 yaralı olduğunu duyuran AFAD, vatandaşlara 4 önemli uyarıda bulundu.

AFAD’ın uyarılarında şunlar denildi:

* Hasarlı binalara girmeyin.

* Yolları acil yardım araçları için boş bırakın.

* Evleri terk ederken doğalgaz kokusu yoksa telefonla sesli arama yapmayın.

* Doğalgaz ve su vanalarını kapatın, elektrik şalterini indirin vanayı kapatın.

BAŞKAN SOYER'DEN TRAFİK UYARISI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, vatandaşlara trafik uyarısında bulundu.

Soyer, “Şu anda Bayraklı civarında 20 binada yıkım olduğu ihbarı aldık. Araç kullanımı konusunda vatandaşlarımızı uyarmamız lazım, enkaz kaldırma ekiplerimiz trafik tıkanıklığı nedeniyle oralara ulaşamıyor. Kültür Park'ı açıyoruz, araçları oraya yönlendirmemiz lazım” dedi.

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Yayınlanma Tarihi:16:51,
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