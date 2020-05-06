İzmir’de normalleşme sonrası iç turizm için düğmeye basıldı!

İzmir’de turizmin geleceği tarihi Havagazı Fabrikası’ndaki toplantıda ele alındı.

Toplantı çıkışı bir değerlendirme yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, bu günlerin en az hasarla atlatılarak normalleşme sürecine girileceğine inandığını söyledi.

Soyer, şu ifadeleri kullandı:

* Önümüzdeki günlerde hayatın normalleşmesini öngörüyoruz.

* Mümkün olan en az hasarla atlatmaya çalışıyoruz.

* Normalleştiğimizde nasıl bir dünyada yaşayacağız, önemli olan mesele o.

* O yepyeni dünyada temizliğin güvenliğin daha fazla öne çıkarıldığı dikkatle izlendiği bir dönem olacak.

* Bizde şimdiden o güne hazırlığımızı yapıyoruz.

“İÇ TURİZMDE KENTLER ARASINDA REKABET BAŞLAYACAK”

Normalleşme sonrası turizmde hijyen ve güvenlik unsurlarının ön plana çıkacağını söyleyen Tunç Soyer, şunları söyledi:

* Hayat normalleşmeye başladığında turizmde ilk olarak, iç turizm hareketlenmeye başlayacak.

* Böylece kentler arasında rekabet de başlayacak.

* Bu rekabet de kentlerin iç turizmden aldığı payı belirleyecek.

* İşte o gün İzmir'in değerleri üzerinden kampanya yürütmemiz çok mümkün değil.

* O değerler zaten var ve her zaman gündemde tutuyoruz.

* Ama bizi öne çıkaracak şey hijyen kriterlerinin nasıl uygulandığı, nasıl uyulduğu, insanların temizlik ve güvenlik anlamında neleri sahiplendiği olacak.

* Bunları iyi anlatmamız gerekiyor.

Soyer, İzmir'in bu yönleriyle öne çıkması için bir dizi çalışma yapılacağını, toplantının bu nedenle düzenlendiğini söyledi.