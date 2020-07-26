İzmir’in turistik ilçesi Dikili ‘Maldivler’i aratmıyor

İzmir’in Dikili ilçesinin nüfusu yazın 300 bini aşıyor. Bu şirin ilçe yeni yeni keşfediliyor, bazı bölgenin özel kumları nedeniyle ‘Maldivleri aratmıyor’ deniliyor. Dikili Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Adil Kırgöz, ilçenin tanıtımına ağırlık veriyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Kırgöz’ün çalışmalarına destek oluyor. Dikili’nin 42 kilometre sahili var ve her noktasında denize giriliyor. Sahilin 22 kilometrelik bölümünde kesintisiz kumsal var. Bademli Köyü'nün sahilleri ve kumsalı da övgüye değer bir bölge olarak tanımlanıyor.

5.9 KİLOMETRE BİSİKLET YOLU

İlçenin tanıtımı yapıldıkça ilgi de artıyor. Başkan Adil Kırgöz Dikili’yi ve çalışmalarını şöyle anlattı:

* İlçemizin hızlı şekilde kimliğini değiştiriyoruz. Temiz su iletim hatlarının tamamını değiştiriyoruz. Kuzey ve güney akışına belediyenin çevre yolları açıldı. Kent merkezindeki yollar tamamen yenilendi. Estetiğe önem veriyoruz, kaldırımları da yeniliyoruz. İlçemizde 5 bin 900 metre bisiklet yolu yapılıyor. Bisiklet kullanımını da özendirmek istiyoruz. Dikili’de sahil şeritleri güvenli hale getiriliyor, parklar yenileniyor.

KOOPERATİFLER TEK ÇATI ALTINDA TOPLANDI

* Ege’nin ünlü halıları arasında Yağcı Bedir’in yeri ayrıdır. Belediyenin öncülüğünde yeni halı tezgahları alındı, yeni kursiyerler alınıyor ve onların eğitiminden sonra halı üretimi de artacak. Dikili’deki kooperatifler Dikili Kalkınma Kooperatifi adı altında tek çatı altında birleştirildi. Kadınlar üretime katıldı ve onlar da kooperatifin üyesi oldu.

18 MİLYON LİRA BORÇ ÖDENDİ

Adil Kırgöz, Dikili Belediye'sini 88 milyon lira borçla aldı. Borcunu 70 milyona indirdi. Bir yandan borçlar ödenirken, gelirler önemli ölçüde azalmasına rağmen tasarruflarla bir yandan da yatırımlara devam ediliyor. Belediye artık araç kiralama derdinden, bununla ilgili söylentilerden de kurtuldu.