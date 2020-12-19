JES’lere direndi, coronaya yenildi

JES'lerin doğaya, tarım arazilerine, yaşadığı Kızılcaköy'e verdiği zararlara karşı mücadele eden, ‘Jeotemale Hayır’ çadırının vazgeçilmez nöbetçilerinden Hatice Barlas, Covid-19 virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.
Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanan Barlas’ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Tedavi altına alınan Hatice Barlas’ın durumu ağırlaşınca iki gün önce Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım servisine alındı. Barlas bugün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.
COPLU MÜDAHALEYLE YARALANMIŞTI
Geçtiğimiz aylarda JES'lere karşı verdiği mücadelede jandarmanın biber gazlı, coplu müdahalesi sonucu yaralanan ve bir süre hastanede yatan Hatice Barlas’a, mahallesinde ‘Gazi Hatice Abla’ lakabı takılmıştı.
Ölümü Aydın'da üzüntü yaratan Barlas, JES'lerle ilgili sıkıntılarını TBMM'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na aktarmıştı.