Kadın yolcunun üzerine yürüyerek hakaret etmişti… O şoföre büyük şok!

Özel bir şirkette çalışan Nursel Güner, geçen pazar sabahı işe gitmek için Eski Edirne Asfaltı’ndan geçen minibüse bindi. Şoför koltuğunun arka tarafındaki boş koltuğa oturan Güner, minibüs şoförünün maske takmadığını ve sigara içtiğini fark etti.

Sigara kokusundan rahatsız olan Güner, minibüs şoförünü maske takması ve sigara içmemesi yönünde uyardı. Uyarıya sinirlenen minibüs şoförü aracını durdurarak kadın yolcuya tepki gösterdi. Minibüs şoförü, üzerine yürüdüğü kadın yolcusunun araçtan inmesini isteyerek ona hakaretlerde bulundu.

YAŞADIĞI KORKU DOLU ANLARI KAMERAYA KAYDETTİ

Kadın yolcu Nursel Güner, yaşananları cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, maskesiz olan minibüs şoförünün araç kullanırken sigara içtiği, tartışma üzerine aracını durdurup kadının üzerine yürüyerek ona hakaret ettiği görülüyor.

TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Tepki çeken görüntülerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi, harekete geçti. İBB Toplu Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü tarafından minibüs sürücüsüne idari para cezası kesildi. Minibüs ise trafikten men edildi. (DHA)