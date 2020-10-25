Kadınlar direnişte! Ankara’ya yürüyecekler

Bursa’da Yenişehir ilçesi Kirazlıyayla köyünde köylü kadınlar, Çinko-Kurşun-Bakır Zenginleştirme Tesisi ve Atık Barajı’na karşı direnişini sürdürüyor. 28 Ekim Çarşamba günü Bursa 1’inci İdare Mahkemesinde görülecek olan yürütmeyi durdurma ve ÇED raporunun iptaline yönelik dava sonuç vermez ise Ankara’ya yürüyecek.

“BİZ ADALET İSTİYORUZ”

Maden sahasında nöbet tutan Kirazlıyayla köylü kadınları, “Biz adalet istiyoruz, inşallah mahkeme güzel sonuçlanır. Sonuçlanmaz ise de Ankara’ya kadar yürüyeceğiz. Cumhurbaşkanlığı’na sesimizi duyuracağız. Biz toprağımızı savunmak için buradayız. Yağmur altında her yerimiz ıslandı. Her yanımız çamur içinde kaldı. Yine de toprağımızı bırakmadık” ifadelerini kullandı.

“ÖZEL UÇAĞI VAR 5 DAKİKA DA GELİR”

Cumhurbaşkanımızı köye gelmesini istiyoruz diyen köylüler, “İstese Ankara’dan 5 dakika da köye gelir. Özel uçağı var gelsin bizi görsün. Mademki insan hakları var. Koca Kirazlıyayla’yı görmüyor mu cumhurbaşkanı. Köyümüzün ne güzel manzarası var. Gel sen ağaçların içine maden tesisi kur. Aklı başında insan gelip buraya bu tesisi kurmaz. Buranın zehri köyümüze gelecek” diye konuştular.

“HEPİMİZ ADALET BEKLİYORUZ”

Yenişehir Çevre Platformu üyesi Şafak Şenel Erdem ise şöyle konuştu:

*Maden firması 31 mart tarihinden itibaren köyün merasında ağaç kesmeye başladı. Köylü büyük bir direniş sergiledi. Firma bölgeye kolluk kuvvetinin gücüyle ile girdi. Köylüyü kendi mesul alanlarından çıkarttı.

*Hatta köyün mezarlığı bile ÇED alanında kaldı. İnsanlar mezarlarını dahi ziyaret edemedi. Kamışlı göletini dahi kurutular. Yetmedi köylü kadınları gözaltına aldırdılar. Öte yandan mahkemenin atadığı 7 kişiden oluşan bilirkişi heyetinin hazırladığı ÇED olumsuz raporu bizim lehimize gelişti.

*Raporda, tarım ve hayvancılığın kötü etkileneceği, zenginleştirme tesisinin yerinin yanlış olduğu belirtildi. Bursa 1’inci İdare Mahkemesinden yürütmeyi durdurma kararı beklerken, bunu vermedi. Önümüzdeki 28 Ekim çarşamba günü yine mahkememiz var. Hepimiz adalet bekliyoruz.

“HAKİMLER ANLAŞILMASI GÜÇ KARAR VERDİ”

Kirazlıyaylalıların direnişine destek veren CHP Yenişehir ilçe Başkanı Ahmet Köse de şu ifadeleri kullandı;

*Kirazlıyayla’daki incelemeleri sonrası, 7 bilim adamından oluşan bilirkişi heyeti, hazırladıkları raporda, ‘Buraya ayrıştırma tesisi kurulamaz’ demişlerdir. Bunun üzerine mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı beklerken hakimler anlaşılması güç bir karar vererek Kirazlıyayla halkını infiale sürüklemişlerdir.

*Vicdanların ümitle beklediği kararı vermeyen mahkemenin hakimlerini anlamak zordur. Bir kaç gün sonra 28 Ekim de tekrar mahkeme var. Halk sabırla, korkuyla, ümitle ve inançla bu sefer çıkacak yürütmeyi durdurma kararını bekliyor.

*Sayın Hakimler, lütfen biraz ahlak, biraz Allah korkusu… Bu işi vicdanınıza danışarak çözün. Başka bir faniye değil. Ah almayın, can yakmayın, adaletten ayrılmayın. Kirazlıyaylalıları yersiz yurtsuz bırakmayın. Osmanlı yadigarı Yenişehir’e, verimli Yenişehir ovasına, İznik gölü ve turizm şehri güzel İznik’e kıymayın.

BÖLGEYE MADEN YAPILMASI İMKANSIZ

Bilirkişi heyeti raporunda, “ÇED Raporunda eksiklik olarak belirtilen hususların giderilmesi halinde bile, ortaya çıkabilecek doğal afetlerin (deprem, tsunami, sel, vb.) sebep olabileceği büyük riskler ve bölgenin 1'inci derece deprem kuşağında yer aldığı gerçeklerini değiştirmeyecektir” ifadesiyle bölgede maden yapılmasının mümkün olmayacağını özellikle ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Meyra Madencilik'in Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Kirazlıyayla köyünde Çinko-Kurşun-Bakır Zenginleştirme Tesisi ve Atık Barajı Projesi'yle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bilirkişi heyeti, oy birliğiyle maden şirketinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan aldığı ÇED raporunun teknik olarak yeterli olmadığına karar verdi.

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