Kafe ve restoranların açılacağı tarih belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belli kurallar çerçevesinde bazı işletmelerin hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.

Erdoğan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* 1 Haziran tarihi itibari ile restoran, kafe, pastahane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22:00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak.

* Eğlence mekanları ile nargile satışı bu kapsamın dışındadır.

* Sadece kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi değildir.

* Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye devam edecek.

* Gelişmelere göre hem kapsamı hem saati ayrıca değerlendireceğiz.

* Plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.

* Müze ve ören yerleri, hayvan satış yerleri 1 Haziran'da onlar da açılıyor. Hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren yeniden faaliyete geçebilecek.

* Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır. Spor tesisleri ile içlerindeki tesisler gece 24.00'e kadar hizmet verebilecektir.

* Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır.

* Sürücü kursları ve benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek.

* Kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları 1 Haziran'dan itibaren belirlenen şartlar dahilinde faaliyetlerini sürdürebilecek. Yani bağlı oldukları kurumlar onların kendi iç şartlarını belirleyecektir.

* Açık havada oturma yeri olan yerlerdeki konserler yine saat 24.00 ile sınırlı olmak üzere başlayabilecek.

* Tüm bu hususlarla ilgili ayrıntılı açıklamaları ilgili kurumlarımız kamuoyuyla paylaşacaktır.

* Yeni normal düzende maske, mesafe, temizlik bu hususları aman ihmal etmeyelim.

* Muhakkak maskeyle dolaşalım, fiziki mesafeye ve temizliğe muhakkak dikkat edelim.

İLGİLİ HABER 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üzeri sokağa çıkma izni ne zaman?

İLGİLİ HABER Kamu çalışanları iş başı yapacak