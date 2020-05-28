Kafe ve restoranların açılacağı tarih belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belli kurallar çerçevesinde bazı işletmelerin hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.
Erdoğan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
* 1 Haziran tarihi itibari ile restoran, kafe, pastahane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22:00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak.
* Eğlence mekanları ile nargile satışı bu kapsamın dışındadır.
* Sadece kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi değildir.
* Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye devam edecek.
* Gelişmelere göre hem kapsamı hem saati ayrıca değerlendireceğiz.
* Plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.
* Müze ve ören yerleri, hayvan satış yerleri 1 Haziran'da onlar da açılıyor. Hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren yeniden faaliyete geçebilecek.
* Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır. Spor tesisleri ile içlerindeki tesisler gece 24.00'e kadar hizmet verebilecektir.
* Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır.
* Sürücü kursları ve benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek.
* Kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları 1 Haziran'dan itibaren belirlenen şartlar dahilinde faaliyetlerini sürdürebilecek. Yani bağlı oldukları kurumlar onların kendi iç şartlarını belirleyecektir.
* Açık havada oturma yeri olan yerlerdeki konserler yine saat 24.00 ile sınırlı olmak üzere başlayabilecek.
* Tüm bu hususlarla ilgili ayrıntılı açıklamaları ilgili kurumlarımız kamuoyuyla paylaşacaktır.
* Yeni normal düzende maske, mesafe, temizlik bu hususları aman ihmal etmeyelim.
* Muhakkak maskeyle dolaşalım, fiziki mesafeye ve temizliğe muhakkak dikkat edelim.