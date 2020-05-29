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Kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılacak?

Corona virüsü önlemleri hafifliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belli kurallar çerçevesinde bazı işletmelerin hizmet vermeye başlayacağını duyurdu. Kafeler, restoranlar, kıraathaneler, lokantalar ne zaman açılacak? İşte açıklanan tarih...

09:14 -
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Kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı 1 Haziran’dan itibaren restoran ve kafe gibi yerlerin saat 22:00’ye kadar açılabileceğini söyledi. Erdoğan, eğlence mekanları ile nargile kafelerin kapsam dışı tutulduğunu ifade etti.

Kafe ve restoranların açılacağı tarih belli oldu!

KAFELER VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK? SAAT SINIRI GELDİ

* 1 Haziran tarihi itibari ile restoran, kafe, pastahane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22:00’ye kadar hizmet vermeye başlayacak.

* Eğlence mekanları ile nargile satışı bu kapsamın dışındadır.

* Sadece kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi değildir.

* Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran’da hizmet vermeye devam edecek.

* Gelişmelere göre hem kapsamı hem saati ayrıca değerlendireceğiz.

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