Kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı 1 Haziran’dan itibaren restoran ve kafe gibi yerlerin saat 22:00’ye kadar açılabileceğini söyledi. Erdoğan, eğlence mekanları ile nargile kafelerin kapsam dışı tutulduğunu ifade etti.
KAFELER VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK? SAAT SINIRI GELDİ
* 1 Haziran tarihi itibari ile restoran, kafe, pastahane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22:00’ye kadar hizmet vermeye başlayacak.
* Eğlence mekanları ile nargile satışı bu kapsamın dışındadır.
* Sadece kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi değildir.
* Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran’da hizmet vermeye devam edecek.
* Gelişmelere göre hem kapsamı hem saati ayrıca değerlendireceğiz.