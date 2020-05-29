Kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı 1 Haziran’dan itibaren restoran ve kafe gibi yerlerin saat 22:00’ye kadar açılabileceğini söyledi. Erdoğan, eğlence mekanları ile nargile kafelerin kapsam dışı tutulduğunu ifade etti.

KAFELER VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK? SAAT SINIRI GELDİ

* 1 Haziran tarihi itibari ile restoran, kafe, pastahane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22:00’ye kadar hizmet vermeye başlayacak.

* Eğlence mekanları ile nargile satışı bu kapsamın dışındadır.

* Sadece kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi değildir.

* Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran’da hizmet vermeye devam edecek.

* Gelişmelere göre hem kapsamı hem saati ayrıca değerlendireceğiz.