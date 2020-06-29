Kaftancıoğlu için Yargıtay’a 3 itiraz

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, attığı twitler nedeniyle verilen 9 yıl hapis cezasının İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından onanması üzerine avukatlar davayı bu kez temyiz amacıyla Yargıtay'a taşıyor. Yasal gerekler yerine getirilmeden karar verildiğini öne süren avukatlar, duruşma yapılması isteklerinin de dikkate alınmadığını belirttiler. Daha önce hakimlik de yapan, aynı zamanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da avukatlığını yürüten Celal Çelik, Canan Kaftancıoğlu kararında hukuksuzluk olduğunu öne sürdü. İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun avukatları arasında bulunan Çelik, müvekkillerinin 5 ayrı suç iddiasından ceza aldığını hatırlattı. Celal Çelik SÖZCÜ'nün sorusu üzerine şunları söyledi:

1- Yerel mahkemede dava aşamasında hakimlerin reddi talep edildi. Ancak reddedilen hakimlerle ilgili karar verilmeden davaya devam edildi. Bu durum açık bir hukuksuzluktur.

Nitekim dava İstinaf Mahkemesi'ne gittiğinde bozma gerekçeleri arasında bu durum belirtilmesine rağmen dikkate alınmadı.

2- Duruşma isteği vardı, bu isteğimiz de dikkate alınmadı. Duruşmalı yapılması istememizin nedeni, bize göre yapılan hukuksuzluktu. En azından hakimleri reddetmemizle ilgili yasal süreç bile yerine getirilmedi. Atılan twitler'den sadece Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğa'ın, başbakanlığı döneminde atılan twit tartışma konusu olabilirdi. Bize göre ondan da ceza çıkmazdı.

3- Karar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin kazanıldığı güne denk getirildi. Bu da üzüntü verici bir durum. Normalde bir kararın yazılması, gerekçesinin yazılması bile iki hafta sürer. Hepsi aynı gün yapılıyor, hatta elektronik imza bile aynı gün atılıyor. Karar tarihi, seçim zaferinin yıldönümüydü. Bilinçli bir şekilde aynı güne denk getirildiğini düşünüyoruz.

EN AZ 5 YIL

Avukat Celal Çelik, davanın Yargıtay aşamasında bozulacağına inandıklarını belirtti. Cezanın onanması halinde neler olacağını hukukçular şöyle sıraladı:

1- Canan Kaftancıoğlu en az 5 yıla yakın hapis yatacak.

2- Seçilme hakkı olmayacak.

3- Denetimli serbestlikten daha az yararlanacak.

4- Terör örgütüne yardım etmekten hüküm giyerse diğer mahkumlara göre cezaevinde daha uzun süre kalacak.