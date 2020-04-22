Kaftancıoğlu, Taşçıoğlu’nun hayat hikayesiyle 23 Nisan mesajı verdi

Videoda Taşçıoğlu'nun Cumhuriyet'in yetiştirdiği en önemli bilim insanlarından biri olduğu anlatılırken, Taşçıoğlu'nun hayatının her çocuğun hayatına örnek olacağı vurgulanıyor. Kaftancıoğlu'nun da Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun Çapa Tıp Fakültesi'nden eski öğrencisi olduğu biliniyor.

“MECLİS’İN ÇOCUKLARA BIRAKTIĞI MİRASIN MEYVESİ”

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı bir video ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Videoda corona virüsü sebebiyle hayatını kaybeden ve CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu'nun hocası olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun hayat hikâyesini konu alıyor.

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, ‘'Bağımsızlık, özgürlük ve umutla açılan bir Meclis'in çocuklara bıraktığı mirasın meyvesi'' olarak tanımlanıyor. 23 Nisan'ın sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini anmak değil koyduğu hedeflere ve milli egemenliğe sahip çıkmak olduğu anlatılan videoda Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun her çocuğun hayatına bir örnek olduğu vurgulanıyor. Video Kaftancıoğlu'nun kendi sesinden, ‘'Yarının kahramanlarına, Cumhuriyet çocuklarına umut olsun'' sözleriyle sona eriyor.

PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU KİMDİR?

1952 yılında Rize'de doğan Taşçıoğlu, Çapa Tıp Fakültesi'nde öğrenim gördükten sonra Şanlıurfa'da göreve başlamıştır.

Taşçıoğlu, Türkiye'de görülen ilk Covid-19 hastalarının tedavi süreçleriyle ilgilendi ve muayeneler sırasında kendisi de Covid-19 hastalığına yakalandı.

İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü ve Genel Dahiliye Bilim Dalı'nda profesör olarak görev yapan Cemil Taşcıoğlu, corona virüsü sebebiyle 1 Nisan 2020 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.