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Kahramanmaraş’ta sıcak dakikalar… Operasyon başladı

Kahramanmaraş’ta bir otelde meydana gelen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre ikisi polis 5 kişi yaralandı.

Güncellenme: 12:29, 03/12/2020
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Olay, saat 11.15 sıralarında Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan otelde meydana geldi.

Otelde, sebebi bilinmeyen nedenle çıkan kavgaya müdahale eden polis ekiplerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı. İhbarla yaralı polisler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otel çevresini ablukaya alan özel harekat ekipleri, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için otele operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da olay yerine gelip, gelişmeleri takip etmeye başladı.

Oteldeki şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için operasyon sürüyor. (DHA)

Emniyet Emniyet Müdürü Kahramanmaraş operasyon ÖZEL HAREKAT Polis
Yayınlanma Tarihi:12:05,
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