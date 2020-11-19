Kamuoyu araştırmasını açıklayan CHP’li Erkek: Vatandaş sisteme güvenini yitirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘hukukta reform' sözlerini eleştirdi.

“SAMİMİYSENİZ GELİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ YAPALIM”

“Aslında 18 yıldır hiçbir yapısal reform yapamadıklarının, 18 yıldır tek başına yönettikleri halde doğru bir şey yapamadıklarının da bir ikrarı niteliğinde bu açıklamalar” diyen Erkek, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Hukuk reformu yapamadılar, hukuk deformu yaptılar. Demokratik hukuk devletinin olmadığı yerde zaten hukuk reformu yapamazsınız. Kimseyi kandırmayacaksınız.

*Samimiyseniz, gelin anayasa değişikliği yapalım. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nu yürütmenin vesayetinden kurtaralım. Ama bunu yapamayacaklarını hepimiz çok çok iyi biliyoruz.

“TBMM'DE BEKLEYEN FEZLEKE SAYISI BİN 190”

*Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına, Anayasa Mahkemesi kararlarına, Danıştay kararlarına uymayan bir iktidar hukuk reformu yapabilir mi? Hukukun üstünlüğüne inanmayan, yargı kararlarına saygı göstermeyen bir iktidar hukuk reformu yapabilir mi?

*Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bekleyen fezleke sayısı bin 190. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan milletvekilleri birer suç makinası olmadığına göre sistemde bir sorun var demek. Bu sistemde hukuk reformu yapmak maalesef mümkün değil.

“YARGIYA GÜVEN YÜZDE 1.7”

Artı Bir Kamuoyu Araştırma Şirketi'nin yaptığı bir araştırmayı paylaşan Erkek, “‘Türkiye'de en güvendiğiniz kurum hangisidir?'. Yargı, yüzde 1.7… Çok enteresan, ‘hiçbiri' de yüzde 30.6. Yani bu sistem kurumları da o kadar çürütmüş, adaleti o kadar çürütmüş ki… Türk Silahlı Kuvvetlerimize yüzde 30.5, yargı 1.7, Polis Teşkilatı 7.5. Tabi ki siyasi iklime göre hareket eden, karar veren yargıç ve savcıların da maalesef bunda rolü var. İşte sistemin yargıyı getirdiği nokta bu. Bu sistemde hukuk reformunun yapılamayacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Zaten bu sisteme de güven kalmadı” diye konuştu.

“CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDEN MEMNUNİYETSİZLİK YÜZDE 66”

Bir şirketinin, geçerli oylar üzerinden yaptığı bir araştırmayı da aktaran Erkek, “‘Güçlendirilmiş parlamenter sisteme bugün referandum yapılsa oy veririz diyenler yüzde 54.4'. ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni destekleyenler yüzde 45.6'. Başka bir araştırmada ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden memnuniyet yüzde 30'. ‘Memnuniyetsizlik yüzde 66'. Vatandaş da artık bu sisteme güvenini yitirmiş haklı olarak. Adalete, yargıya olan güven temelinden sarsıldığı gibi” dedi.