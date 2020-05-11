Kamuya ait boş binalar mezarlığına dönerken İŞKUR’dan kafa karıştıran kiralama

Mersin'de kent merkezinde atıl durumda bulunan çok sayıda kamu binası olmasına rağmen, İŞKUR İl Müdürlüğü 5 katlı yine bir binayı kiralayarak taşıma kararı aldı.

Son 5 yılda 3'ncü kez yer değişikliğine gitme kararı alan kurum yeni bir bina kiralayınca adeta “Göçebe kurum” olarak anılmaya başlandı. İl Müdürü Halil Bozkurt ise, mevcut binanın fiziki koşullarının yeterli olmadığını ve taşınmanın zorunluluk haline geldiğini söyledi.

SÜREKLİ YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Mersin İŞKUR İl Müdürlüğü, son 5 yıldır merkez Akdeniz İlçesi Mahmudiye Mahallesi'nde kiralık binada faaliyet göstermekte iken yaklaşık 3 yıl önce yine aynı ilçe de bu kez Çamişerif Mahallesine taşındı. Müdürlük, ani alınan kararla yeni bir adres değişikliğine gitti.

AKP İL BİNASININ DA SAHİBİ

Son olarak Akbelen Bulvarı üzerinde bulunan AKP İl Binası'nın da sahibi İsmet Yurteri'ye ait aynı ilçedeki İhsaniye Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’ndaki 5 katlı ve son derece lüks bir binaya yine kiracı olarak çıkacak. Binaya asılan dev afişte de kurumun yakında binaya taşınacağı duyuruldu.

KAMU BİNALARI ATIL DURUMDA

Mersin İŞKUR'un yüksek bedelle kiraya çıktığı öne sürüldüğü kentte, çok sayıda kamu binasının ise atıl durumda boş olarak durması dikkat çekiyor.

Kent merkezi konumundaki Akdeniz ilçesinde Mersin Uluslararası Limanı (MIP), karşısında yer alan Kültür ve Turizm Müdürlüğü, eski tapu müdürlükleri, Devlet Hastanesi Poliklinik ve Kızılay binalarının da aralarında yer aldığı kamu mekânları kapılarına kilit vurulmuş durumda kaderine terk edilmiş olarak duruyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER YÜKSELDİ

Mersin'de çok sayıda kamu binası atıl durumda dururken, İŞKUR'un yüksek kira bedeli ile yeni bina kiralaması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Yaşanan pandemi sürecinde Devlet kademesinde azami tasarruf tedbirleri uygulanırken, İŞKUR Mersin İl Müdürlüğü'nün yüksek rakamlara ulaşan kira bedeli ile yeni bir yere taşınmasının uygun olmadığı ifade ediyor.

YERİMİZ UYGUN DEĞİL TAŞINMAK ZORUNLULUK OLDU

İŞKUR İl Müdürü Halil Bozkurt ise, binanın taşınması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şu an ki mevcut binanın fiziki koşullarının vatandaşa hizmet verilmesinde büyük sıkıntılar doğurduğunu belirten Bozkurt, şunları söyledi:

* Binanın ne yangın merdiveni ne de engelli rampası var. Toplam kapalı alanı bin 600 metrekaredir. 5 metrekarelik bir alanda 9 memur oturuyor.

* Vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek için böyle bir karar alındı. Mersin'de uygun bir yer mi var da biz mi geçmedik? 230 personel ile şu anki binada son derece sağlıksız bir ortamda hizmet veriyoruz.

* Ayrıca, kira kontratını da ben imzalamadım. Cumhurbaşkanlığı sisteminde kamu binalarının kiralama usullerine uygun davranılarak gerekli izinler alındıktan sonra taşınma kararı verilmiştir.

* Yeni bir binaya taşınmamızdaki ana amaç, çalışan personelin daha uygun koşullarda görev yapması, vatandaşımıza da daha konforlu ve fiziki koşulları uygun bir binada hizmet vermektir.

* Yeni taşınacağımız 5 katlı binada şu an teşrifat yapılıyor, bitince taşınacağız. Kira bedelinin de ne kadar olduğunu da bilmiyorum.