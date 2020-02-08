Kanal Çeşme ile turizm değil rant patlayacak!

İzmir Çeşme'de 511 parsele acele kamulaştırma kararı ile el konulması ve Hazine arazilerini de kapsayan 4 milyon metrekarelik alanın Suudi Arabistan şirketine verilecek olması tartışma yarattı. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ile bu projeyi konuştuk.

‘VATANDAŞIN TALEBİ…'

– Suudi Albassam Grup'un projesini nasıl karşıladınız?

Geçtiğimiz mayıs ayında Turizm Bakanı, söz konusu alan için bir projeden bahsetmişti. Burası, ağustos ayında turizm geliştirme bölgesi ilan edilmişti. Buradaki arazilerin yüzde 49'u Hazine'ye ait. Hazine arazilerinin turizm imarı ile projelendirileceğini düşünmüştüm. Burada arsası olanlar da sevinmişti. Çeşme turizminin gelişmesini istiyoruz.

– Acele kamulaştırma kararı Çeşme'de nasıl yankılandı?

Şaşırdık ve burulduk. Hemşehrilerimizin mülkiyet hakları ellerinden alınıyor. Hayal kırıklığı içindeler.

– Kamulaştırılan 511 parsel sahibine tebligat gitmemiş…

Mülk sahibi yurttaşlarımız, “Madem burası turizm imarına açılıyor. Bu hakkı bana versinler, ben turizm yapayım” diyor. Bir rant olacaksa, tahsis edilecek turizmciler değil, gerçek toprak sahipleri elde etmeli. Devletin de vatandaş üzerinden rant sağlamaması gerektiğini düşünüyorum. Bu proje, turizmi değil rantı patlatacak.

– Bu alanla ilgili bir girişiminiz oldu mu?

Turizm Bakanı ile görüştüm. Bakan bana, “Biz asla burada kanal düşünmüyoruz. Bu bizim projemiz değil. Daha kamulaştırmalar bitmeden, planlamalar yapılmadan böyle bir projeye girişilmesi mantıklı değil” dedi. Merak ediyorum, şehir planlaması yapılmadan, imar durumları ve haritalar çıkmadan nasıl mimari proje yapılabiliyor? Şirket, “projeyi Külliye'ye sunduk” açıklaması yapmış.

‘DUYARLILIK BEKLİYORUZ'

– Şimdi ne olacak?

İlk önce mülkiyet haklarındaki problemlerin çözülmesi gerekiyor. Çeşmelinin hakkını yedirmem. Bu konuda bakanlığımızın duyarlık göstereceğini düşünüyorum. Planlar yapılınca neyin ne olduğunu görürüz. Bu aşamaya gelince halkımızla değerlendiririz.

ÇEŞME'YE KANAL HANÇERİ GELİYOR

Çeşme'de, 25 Ocak'ta toplam 511 parsel hakkında “acele kamulaştırma” kararı alındı. Suudi şirket, bu arazilerin bulunduğu bölge için 15 milyar TL'lik proje hazırladığını açıkladı. Proje kapsamında, deniz kanalı açılacak ve “Kanal Çeşme” adı verilecek.