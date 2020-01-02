Kanal İstanbul itirazında son gün! Vatandaşlar akın akın dilekçe için geldi

Yapılması planlanan ve çeşitli tartışmalara neden olan Kanal İstanbul Projesi için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu açıklandıktan sonra yurttaşların ‘görüş ve önerilerine’ sunulmuştu.

Bunun üzerine projenin iptalini isteyen yurttaşlar, yalnızca İstanbul'da değil ülkenin dört bir yanından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri önünde uzun kuyruklar oluşturarak itiraz dilekçelerini vermişti.

BUGÜN SONA ERİYOR

Projeye itirazlar, bugün sona eriyor. Vatandaşlar, itirazlarını bugün mesai bitimine kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'ne dilekçeyle başvurarak yapılabildiği gibi, ilgili kurumlara faks göndererek ya da CİMER üzerinden de yapılabiliyor.

“İSTANBUL'UN DEĞİL, TÜRKİYE'NİN BEKA SORUNU”

İstanbul'un deprem kuşağında olduğunu belirten Kevser Köprülü, “Deprem bizim için çok büyük tehdit. Ve yapılacak olan bu Kanal İstanbul projesiyle binlerce ton toprak devşirilecek. Yeraltı suları ve kaynaklarının yok edilmesi söz konusu. Bunun haricinde Çanakkale'ye de bir boğaz söz konusuymuş. Bu artık ülkemizin beka sorunu oldu. Sadece İstanbul'un değil Türkiye'nin beka sorunu.” diye konuştu.

“PARAMIZ VARSA GELECEK DEPREME HAZIRLIK YAPILSIN”

“Bizim zaten boğazımız var” diyen Meral Güler ise “Hem Karadeniz'i hem Marmaray'ı perişan edecek bir proje. Etrafında satılan arsaları da gördük. Rant uğruna yapılıyor. Bizim paramız varsa eğer 1999 depreminde onlarca insan perişan oldu. Gelecek olan büyük depreme hiçbir hazırlığımız yok. Üstelik insanların toplanacağı yeşil alanlar bile ranta açıldı. Yarıdan çoğu rant uğruna kapatıldı. Şuan depremde gidecek yerimiz yok. “ diye konuştu.

“DEMOGRAFİK YAPI DEĞİŞECEK, EKOLOJİK DENGE BOZULACAK”

92 yaşındaki yüksek mimar Mutahere Baykam neden itiraz ettiğini şöyle anlattı: “O kadar çok itiraz edecek şey var ki… Sayfalar yetmez. Öncelikle İstanbul deprem bölgesi. İklim değişiklikleri, yağmurlar, seller var. Yeraltı, yer üstü zenginlikleri harap olacak. Ekim alanları, orman alanları gidiyor. İçme suları tuzlanacak. Karadeniz'in Marmara'nın ekolojik dengesi bozulacak. Buraya yatırılacak milyarlar, işsizlik var. Üretime dayalı yatırım yok. Bütün fabrikalar kapatılmış. Bir tek açılan fabrika yok. Son kalanları da satıyoruz. Bir de önemlisi Türkler, Araplaştırılmak istiyor. Demografik yapı değişecek.”

“MEMLEKETİMİ ARAP KÜLTÜRÜNE TESLİM ETMEMEK İÇİN BURADAYIM”

Vatandaşlık görevini yaptığını söyleyen Teoman Ünlügil “Sanki seçimde oy kullanıyormuşçasına geldim. ÇED raporlarına rağmen bir kişinin iki dudağının arasından çıkacak cümleye karşı gelmek için buradayız. Memleketimi Arap Kültürü'ne teslim etmemek için buradayım. Azınlığa düşmemek için buradayım” ifadelerini kullandı.

Kanal İstanbul Projesi'nin İstanbul'un su kaynakları üzerinde bulunduğu bir yer olmasından dolayı karşı olduğunu söyleyen Bahar Güler “Tamamıyla farklı bir alana yönlendirilmesi ve son derece zararlı olduğu için itiraz ediyoruz.” dedi.

“BU PARAYI VATANDAŞIN CEBİNDEN ALMAK HİÇ KİMSENİN HADDİ VE HAKKI DEĞİL”

Kanal İstanbul'un ekosistemi bozacağını düşünen İdris Akyüz ise “Montrö Sözleşmesi'nden kaynaklanan Türkiye'nin egemenlik haklarının tartışılır hale gelmesi ve İstanbul'un 3'e bölünüyor olması emperyalist bir taktiktir. Böl, yönet taktiği. Buraya harcayacağınız parayla İstanbul'un bir deprem gerçeği var. Bu deprem gerçeğinde kentsel dönüşüme bu paraları harcamaları lazımdır. O kadar sokağa atılacak para yok. Bizim cebimizden çıkmayacak diyorlarsa aynı bugüne kadar olduğu gibi Osmangazi Köprüsü'nden, 3.köprüden diğer otoyollardan bir sürü otoyoldan geçiş garantisi vererek buraya da gemi garantisi verip de vatandaşın cebinden bu parayı almak hiç kimsenin haddi de hakkı da değildir.” diye konuştu.

-ESKİŞEHİR’DE 5 BİN İMZA-

Öte yandan Eskişehir'de Kanal İstanbul projesinin ÇED raporuna itiraz için imza toplayan CHP Eskişehir İl Başkanlığı, 5 bin imzalı dilekçeyi CHP İl Başkanı Abdulkadir Adar eliyle Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gelerek teslim etti.



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