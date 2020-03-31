Kapatarak yok ettiler

Corona virüsü salgınının hemen ardından bilim insanları hastalığa karşı pandemi hastanelerini, aşı ve ilaç geliştirilmesini gündeme aldı. Oysa çok değil 15 yıl öncesine kadar Türkiye, salgın hastalıklarda öne çıkan bu üç kuruma da sahipti.

BOMONTİ İLAÇ FABRİKASI: SSK Şişli Bomonti İlaç Fabrikası, 1979'da kuruldu. Yüzde 150 oranında daha ucuza 22 çeşit ilaç üretti. 2005'te kilit vuruldu.

HEYBELİADA SANATORYUMU: 1924'te Atatürk'ün talimatıyla kuruldu. 660 yataklı hastane, verem hastalarına hizmet verdi. ‘Ulaşımı zor' denilerek 2005'te kapatıldı, 2009'da binası yangında hasar gördü. Bina ve 200 dönümlük arazisinin Diyanet'e devredilmesi bekleniyor.

HIFZISSIHHA ENSTİTÜSÜ: Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü, 1928'de kuruldu. Aşı üretiminde dünyaya örnek gösterildi. 2011'de KHK ile kapatıldı.

AYTUNÇ ÇIRAY MECLİS'E TAŞIDI

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, TBMM'ye verdiği önerge ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a ‘'Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü'nün kapatılma kararının ne kadar büyük bir yanlışlık olduğu ortaya çıkmışken, uzun süredir hizmet dışı bırakılan Heybeliada Sanatoryumu'nun, Diyanet Vakfına devredildiği doğru mudur?'' sorusunu yöneltti.