Karadayı en son SÖZCÜ’ye konuşmuştu: Ölmeden önce aklanmak istiyorum

Bugün hayatını kaybeden 22. Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, ölmeden önce Türk basınında son kez SÖZCÜ’ye konuşmuştu.

103 sanıklı 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan, geçen yıl ağustos ayında hastaneye kaldırılan ve bağırsak kanseri tedavisi gören emekli orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, “Ölmeden önce aklanmak istiyorum. 16 aydır davamız İstinaf Mahkemesi’nde sonuçlanmadı” demişti.

Avukat Erol Aras, 28 Şubat davasının bir numaralı sanığı olan müvekkili İsmail Hakkı Karadayı’nın ‘vasiyet’ gibi sözlerini SÖZCÜ’ye şöyle aktarmıştı:

AKLIMIZIN UCUNDAN BİLE GEÇMEDİ

* Bana ve arkadaşlarıma yönelik bu haksız suçlama, çok ağrıma gidiyor. Biz kesinlikle hukukun içinde kaldık. Darbe yapmak aklımızın ucundan bile geçmedi. Hükümet, parlamentoda değişti. Biz de emekli olup şanlı geçmişimizi yanımızda taşıyıp evimize çekildik.

FETÖ’NÜN PESPAYE KUMPASLARINDAN BİRİ

* 20 yıl sonra, olmayan bir darbeyi olmuş sayıp FETÖ’cü polis, hakim-savcıların düzenlediği ve FETÖ’nün en son ve en pespaye kumpaslarının biri olan 28 Şubat davasını yeniden canlandırıp, bana ve 20 arkadaşıma verilen ceza aklın, hukukun, vicdanın dışındadır.

* Ben, ölmeden önce aklanmak istiyorum. Türk adaletine güveniyorum. Lütfen İstinaf Mahkemesi’ne bir dilekçeyle başvurarak benim ve arkadaşlarımın lekelenmeme hakkı, masumiyet karinesi ve aklanma hakkımızın bir an önce dosyamızın incelenerek teslim edilme talebimi iletiniz.

DARBENİN NE OLDUĞUNU HERKES ÇOK İYİ BİLİR

* Bu toplum, 1960 ihtilalini, 12 Eylül 1980 ihtilalini ve en son Türk Ordusu’na yönelik 15 Temmuz kanlı kalkışma eylemini yaşadı. Darbenin ne olduğunu, nasıl olduğunu herkes çok iyi bilir. 28 Şubat’ta hiçbir şekilde darbe olmamıştır. Kanunilik prensibi ve evrensel hukuk kuralları işletilerek hakkımız teslim edilsin.

YARGIYA KIRGIN KALACAĞIM

* 87 yaşındayım, şerefimle bu devletin en üst seviyede rütbesini taşıdım. Bana, TSK’ya, Türk milletine ve Türk hukukuna yapılan bu haksızlık, bu ayıp giderilsin ve üzerimize atılmaya çalışılan bu haksız leke silinsin. Aksi takdirde Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk yargısına kırgın kalacağım.

28 ŞUBAT DAVASI 28 Şubat davası Haziran 2013'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabulüyle başladı. Dosya özel yetkili Mahkemelerin kapatılmasıyla Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tevzi edildi. Bu sırada iddianameyi hazırlayan savcı Mustafa Bilgili, FETÖ/PDY üyeliğinden tutuklandı. 103 sanıkla başlayan davayla ilgili karar Nisan 2018'de açıklandı. Aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir'in de bulunduğu 21 sanığa müebbet hapis cezası verildi.

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