Karamollaoğlu: İktidar, seçimi ertelemek için olağanüstü hal bile ilan edebilir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AKP'nin popülaritesinin giderek düştüğünü söyledi.

MHP İTTİFAKI BU ARKADAŞLARI KURTARMIYOR

Seçime daha zamanın olduğunu, seçim yapıldığında da AKP-MHP ittifakının yeterli olamayacağını ifade eden Temel Karamollaoğlu, şunları söyledi:

“Seçime daha zaman var herkes kendi açısından bakarak bir şeyler söylüyor ama bir gerçek var ki artık Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bile popülaritesi yüzde 40'ın altına indi, AKP daha da aşağılara düştü. Şu andaki kanaat yarın ne olur bilemeyiz, MHP ile yapılan ittifakta bu arkadaşları kurtarmıyor. O yüzden yeni arayışlar içine girecekler seçimi ertelemek için olağanüstü hal bile oluşturmak dahil.”