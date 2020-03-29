Karantina sayısı artıyor… Çok çarpıcı İstanbul detayı

Corona virüsü tedbirleri kapsamında Rize merkeze bağlı Kendirli beldesi ile yakınında bulunan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri, Van’ın Çaldıran ilçesinin Han Mahallesi, Yozgat’ın Çekerek İlçesine bağlı Yukarıkarahacılı köyü ve Malatya’nın Kuluncak ilçesine bağlı Kaynarca Mahallesi karantinaya alınmıştı. Karantinaya alınan yerler arasına Van’dan iki mahalle, Tunceli’den de bir köy katıldı. Öte yandan karantinaya alınan yerlerde son durum ve uygulamanın sebebi de belli oldu.

VAN’DA SAYI ARTIYOR

Van’ın Çaldıran ilçesindeki Han Mahallesi’nin ardından İran sınırındaki Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi ile Çatak ilçesine bağlı Çemik ve Tellikaya mezraları da corona virüsü nedeniyle karantinaya alındı. 2 pozitif vakanın olduğu mahalle ve mezralara, araçların giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor.

İstanbul’dan Van’ın İran sınırındaki Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi’ne gelen bir vatandaşın rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalede corona virüsü tespit edilmesi üzerine, mahalle karantinaya alındı. Dışarıdan gelen kişinin mahallede temas ettiği kişiler tek tek tespit edilerek ateşleri ölçülüp, sağlık taramasından geçiriliyor.

ÇATAK DA KATILDI

Çatak ilçesine bağlı Çemik ve Tellikaya mezralarında da bir kadında corona virüsü tespit edilmesi üzerine, güvenlik güçleri mahallenin giriş çıkışlarını kapatarak karantinaya aldı. Mezrada kadının temas ettiği kişiler de tespit edilerek, sağlık taramasından geçirilmeye başlandı.

DHA’nın haberine göre Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez tedbir amaçlı karantina uygulandığını söyledi.

TUNCELİ DE EKLENDİ

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Mazgirt ilçesine bağlı Geçitveren köyünde, 2 kişide corona virüsü testinin pozitif çıkması üzerine köyün karantinaya alındığını söyledi.

SÖZCÜ’den Evren Demirdaş’a konuşan CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Geçitveren köyünde 2 kişide corona virüsü tespit edildiğini belirterek şunları söyledi:

* İstanbul'dan gelen bir ailenin 85 yaşındaki bir kadın ve 70 yaşındaki erkek vatandaşımızda rahatsızlandı sonrasında ise Tunceli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yapılan testler sonucunda corona virüsü testlerinin pozitif çıkması nedeniyle iki vatandaşımız hastanede tedavi altına alındı.

* Mazgirt ilçesinde bulunan Geçitveren Köyü ise karantina altına alındı. Erken tanı testini bekliyorlar corona virüsü belirtisi olanlara test uygulanacak.

YOZGAT’TA SON DURUM

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde, corona virüsü tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 400 nüfuslu Yukarıkarahacılı köyünde sessizlik hakim. İlçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarıkarahacılı köyü, salgınının kontrolü açısından karantinaya alındı. Bu karar sonrası jandarma ekipleri, köye yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta ulaşımın sağlandığı yollarda tedbir aldı.

Köye giriş ve çıkışlar yasaklanırken, köye çıkan alternatif tali yola ise şerit çekilip, hafriyat dökülerek ulaşıma kapatıldı. Yaklaşık 400 kişinin yaşadığı köyün sakinlerinin de, evlerinden çıkmadıkları görüldü. Köyde sokaklar boş kaldı.

OKTAY BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, memleketi Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı köyünün karantinaya alınmasının ardından, ilçe kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal ve köy muhtarı Cemal Aktaş’ı telefonla arayarak bilgi aldı. Oktay, muhtar Aktaş’ın, cep telefonları ile haberleşmede sıkıntıların yaşandığını iletmesi üzerine köye mobil baz istasyonu gönderilmesi için talimat verdi.

Bu kapsamda, köye yarın mobil baz istasyonu gönderileceği öğrenildi.

İSTANBUL DETAYI

Öte yandan karantinaya alınan köy, mahalle ve mecraların çoğunun İstanbul temaslı hastalar nedeniyle olması dikkat çekti. Van’da ayrı ayrı başlatılan Çaldıran ile Başkale’deki mahallelerdeki, Tunceli’de Mazgirt ilçesine bağlı Geçitveren köyündeki ve Malatya’nın Kuluncak ilçesine bağlı Kaynarca Mahallesindeki karantinaların İstanbul temaslı hastalardan dolayı olduğu ortaya çıktı.