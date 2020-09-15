Karantinada olması gerekirken sokakta yakalandı, Polise ‘Evde sıkıldım’ dedi

Kastamonu'da corona virüsü testi pozitif çıkan ve evinde karantina altında olması gerekirken dışarı çıkan M.A.'yı gören komşuları durumu polise ihbar etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, M.A.'yı dışarıda dolaştığı sırada yakaladı. Yapan sorgulamada M.A.'nın corono virüsü testinin pozitif olduğu ve evinde karantina altında tutulduğu tespit edildi.

3 BİN 180 LİRA CEZA KESİLİP YURDA GÖTÜRÜLDÜ

Sıkıldığı için dışarı çıktığını ifade eden M.A.’ya 3 bin 180 lira para cezası uygulanarak özel donanımlı sağlık ekipleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri eşliğinde Kastamonu Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait Şeyh Şaban-ı Veli Öğrenci Yurduna yerleştirildi.

AYNI GÜN İKİ KİŞİ DAHA YAKALANDI

M.A’nın yanı sıra evlerinde izolasyon altında olmaları gerekirken yapılan denetimlerde yakalanan 2 kişi daha hakkında karantina kurallarını ihlal ettiği için yasal işlem yapıldı. Şeyh Şaban-ı Veli Öğrenci Yurdunda 14 gün süreyle zorunlu karantina altına alınan şahıslara 3 bin 150'şer TL de idari paraca cezası uygulandı.

Öte yandan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince de kırsal kesimde karantinayı ihlal eden ya da mevsimlik işçi olarak Kastamonu'ya çalışmaya gelen 10 kişi, Şeyh Şaban-ı Veli Yurdunda karantina altında tutuluyor. (İHA)

