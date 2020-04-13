Türkiye'de ilk corona virüsü vakasının belirlendiği 11 Mart'tan bu yana, sağlıkçılarla birlikte belediye çalışanları da salgına karşı ön safta savaşıyor. Bu mücadeleye tüm imkanlarıyla katılanlar arasında Ankara Yenimahalle Belediyesi de yer alıyor.

Bu belediyeyi 3 dönemdir yöneten CHP'li Başkan Fethi Yaşar, SÖZCÜ'ye konuştu ve bu süreçte kendilerine rehber aldıkları ilkeyle, salgınla mücadelenin başarılı olması için yapılması gerekenleri şöyle anlattı:

*Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Hayatta en gerçek yol gösterici; bilimdir, fendir. Bunun dışında yol gösterici aramak gaflettir' demiştir.

*Ne kadar doğru olduğunu bir kez daha görüyoruz. Bilim Kurulu'nun yol göstericiliğine güveneceğiz, onların önerilerine harfiyen uyacağız. Virüs, benim de uykularımı kaçırıyor.

*Bir kez daha söylüyorum. Bilimin yol göstericiliğini esas alacağız. Karar verici siyaset değil, bilim olacak. Bu süreçte yerel yönetimlere önemli görevler düşüyor.

*Yerel yöneticilerin gayretleri takdir edilmeli, engellenmemeli. Devlet babaysa yerel yönetimler de anadır.

KAMPANYALARI ENGELLEMEYİN

*Devlet vatandaşlar arasında ayrım yapmadan herkese şefkatle yaklaşmak zorundadır. Cumhurbaşkanı da hepimizin Cumhurbaşkanı olmalıdır.

*Bilim Kurulu ve Pandemi Kurulları'nın oluşması 65 yaş üstü ve 20 yaş altının evde kalması, 31 şehre giriş çıkışların yasaklanması, işten çıkarmaların üç ay süreyle durdurulması önlemlerini destekliyoruz.

*Ancak büyükşehir belediyelerinin yardım kampanyasının engellenmesi, yanlıştır. Bazı bakan ve iktidar sözcülerinin muhalefeti yok sayma çabası, demokrasi anlayışına sığmaz.

*Biz Yenimahalle'de en üst düzey mülki amir olan kaymakamımızla uyum içindeyiz. Böyle dönemlerde iktidar ve muhalefet omuz omuza olmak zorundadır.

1500 AİLEYE HER GÜN SICAK YEMEK DAĞITIYORUZ

Yenimahalle İlçesi'nin Belediye Başkanı Fethi Yaşar, bakkallara borcu olan 100 vatandaşın 450 bin liralık borcunun silindiğini, ihtiyaç sahiplerine 20 bin adet gıda kolisi dağıtıldığını, bin 500 aileye günlük yemek verildiğini söyledi.