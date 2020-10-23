Kasım celbi askerlik yerleri için büyük gün geldi

Milli Savunma Bakanlığı'nın yapacağı askerlik yerleri açıklaması sonrasında, silah altına alınacak adaylar e devlet üzerinden askerlik yapacakları yerleri öğrenecek.
Ayrıca askerlik görevini yapmak isteyenler, ilk önce yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında corona virüsü testini yaptıracaklar.
ASKERLİK SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?
Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekilde;
* Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup): 30 Ekim 2020
* Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi): 21 Kasım 2020
* Erbaş/Er (2nci Grup): 25 Kasım 2020
* Erbaş/Er (3ncü Grup): 24 Aralık 2020