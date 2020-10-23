Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kasım celbi askerlik yerleri için büyük gün geldi

Kasım celbi ile askere gidecek vatandaşlar, bugün e-devlet üzerinden askerlik yerlerini öğrenebilecek.

Güncellenme: 08:53, 23/10/2020
Haberler Gündem
Kasım celbi askerlik yerleri için büyük gün geldi

Milli Savunma Bakanlığı'nın yapacağı askerlik yerleri açıklaması sonrasında, silah altına alınacak adaylar e devlet üzerinden askerlik yapacakları yerleri öğrenecek.

Ayrıca askerlik görevini yapmak isteyenler, ilk önce yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında corona virüsü testini yaptıracaklar.

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?

Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekilde;

* Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup): 30 Ekim 2020

* Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi): 21 Kasım 2020

* Erbaş/Er (2nci Grup): 25 Kasım 2020

* Erbaş/Er (3ncü Grup): 24 Aralık 2020

askerlik Corona e-devlet Milli Savunma Bakanlığı Sağlık
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more