Kavuştular

Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit’in eşi ve Demokratik Sol Parti’nin (DSP) kurucu genel başkanı Rahşan Ecevit, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede, 97 yaşında hayatını kaybetti.

Rahşan Ecevit, 60 yıl evli kaldığı ve tüm siyasi hayatında en yakınında olduğu eşi Bülent Ecevit’ten 14 yıl sonra yaşama gözlerini yummuş oldu.

Rahşan Ecevit, milletvekili ya da bakan olmasa bile, siyasi tarihe damgasını vuran kadın figürlerden biri olarak tarihe geçti.

Rahşan Ecevit’in hafızalarda iz bıraktığı gelişmelerden birisi ise siyasi literatüre “Rahşan Affı” olarak giren 2000 yılındaki infaz düzenlemesi oldu.

Bir süredir Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören 97 yaşındaki Rahşan Ecevit, hayata gözlerini yumdu.

26 Aralık 2019’da tedavi altına alınan Ecevit, bir gün sonra genel durumunun bozulması nedeniyle dahiliye servisi yoğun bakım kliniğine kaldırıldı.

Rahşan Ecevit, çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün 21.00’da sıralarında yaşamını yitirdi. Ecevit’in vefat haberini aile dostları ve eski milletvekili Emrehan Halıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

LİSE AŞKIYDI

Doğum adı Zekiye Rahşan Aral olan, aslen Selanik’ten Giresun’un Şebinkarahisar ilçesine yerleşen bir ailenin çocuğu olan Rahşan Ecevit, 1923 yılında Bursa’da dünyaya geldi.

Ailesinin işlerinden dolayı birkaç kez şehir değiştiren Ecevit, Ankara Lisesi’ne başlayıp, İstanbul Robert Koleji’nden mezun oldu.

1946 yılında 23 yaşındayken, kendisinden 3 yaş küçük olan Bülent Ecevit ile dünya evine girdi. İki isim arasındaki ilişki henüz lise yıllarında başlamıştı.

60 YIL YAN YANA

Rahşan Ecevit evlendikleri 1946 yılından, Bülent Ecevit’in hayatını kaybettiği 2006 yılına kadar eşinin en yakınında oldu.

Eşinin CHP’deki siyasi süreci, iktidar ve muhalefet dönemleri, 12 Eylül askeri darbesinin ardından yaşadığı Zincirbozan sürgününde hiç yanından ayrılmadı.

Rahşan Ecevit, darbenin ardından Bülent Ecevit’in siyasi yasaklı olduğu dönemde ise daha önce hep eşine destek olmakla geçirdiği siyaset yaşamına direkt olarak adımını attı.

Rahşan Ecevit, ileride iktidar olacak Demokratik Sol Parti’yi kurarak ilk genel başkanı oldu.

DSP’de uzun süren bir siyasi yolculuğa çıkan Ecevit çifti, 2002’de partinin baraj altı kalmasının ardından bir daha siyaseten varlık gösteremedi.

Rahşan Ecevit, 2006 yılında hayatını kaybeden ve uzun süren tedavi süreci geçiren Bülent Ecevit’in zorlu dönemlerinde de en yakınındaki isim oldu.

4 Haziran 2009’da kurucusu olduğu DSP’den istifa eden Rahşan Ecevit 17 Ocak 2010 tarihinde kurucusu olduğu Demokratik Sol Halk Partisi’nin 2. Genel Başkanlığına seçildi.

KILIÇDAROĞLU’NA DESTEK VERDİ

Rahşan Ecevit, 22 Mayıs 2010’daki CHP kurultayına katılarak, Genel Başkan seçilen Kemal Kılıçdaroğlu’na ve CHP’ye desteğini açıkladı.

Aynı zamanda ressam da olan Rahşan Ecevit’in yazdığı “Pülümür’de Aşk” adlı romanı da 2002 yılında tiyatroya uyarlandı.

RAHŞAN AFFI’YLA ANILDI

Türk siyasi tarihindeki önemli gelişmelerde rolü olan Rahşan Ecevit, milletvekili ya da bakan olmasa bile CHP ve DSP’nin ideolojisinin gelişmesi ve uygulanmasında önemli katkıları olan ve Türk siyasi tarihine damgasını vuran en önemli kadın figürlerden biri olarak tarihte yerini aldı.

Rahşan Ecevit’in hafızalarda iz bıraktığı gelişmelerden birisi ise siyasi literatüre “Rahşan Affı” olarak geçen 1999 yılındaki infaz düzenlemesi oldu.

Asıl adı Şartla Salıverme ve Erteleme Yasası olan, 22 Aralık 2000’de Rahşan Ecevit’in önerisiyle çıkarılan yasayla, devlete karşı işlenen suçlar dışındaki suçlara erteleme veya şartlı salıverme getirildi.

KAVUŞTULAR

Rahşan Ecevit’in vefatının ardından sosyal medyada, “Bülentine kavuştu” yorumları yapıldı. Lise yıllarında tanıştığı ve 60 yıl evli kaldığı Bülent Ecevit, Rahşan Ecevit adına şiirler dahi yazdı.

Bülent Ecevit’in “Elele büyüttük sevgiyi” isimli şiirinde, “Birlikte öğrendik seninle/avcumuzda yüreği çarpan kuşa sevgiyi/elele duyduk kumsalda denizin milyon yılda yonttuğu taşa sevgiyi…” dizeleri yer alıyor.

TAZİYE MESAJLARI:

Rahşan Ecevit’in vefat haberinin duyulmasının ardından binlerce kişi sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Rahşan Ecevit adına açılan hastag kısa sürede Türkiye gündemine girerek en çok konuşulan konulardan birisi oldu.

Sosyal medyada merhum Başbakan Bülent Ecevit ve Rahşan Ecevit’in fotoğrafları ile duygu yüklü mesajlar paylaşıldı.

Rahşan Ecevit’in ölümünün ardından çok sayıda siyasetci de taziye mesajı yayımladı. Mesajlardan bazıları şöyle:.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Genel Başkanım Bülent Ecevit'in yol arkadaşı, siyasi tarihimizin önemli ismi Rahşan Ecevit'i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. Vefa, sadakat ve mücadele dolu yaşamıyla sonraki kuşaklara örnek olacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: “Eski Başbakanlarımızdan rahmetli Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit’e Allah’tan rahmet, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Merhum Başbakanlarımızdan Bülent Ecevit'in kıymetli eşi Rahşan Ecevit Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet diliyorum.

İBB Ekrem İmamoğlu: Siyasi hayatımızın kıymetli isimlerinden, Başbakanlık ve CHP Genel Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunan Sayın Bülent Ecevit'in her zaman yanında olmuş ve yol arkadaşlığı yapmıştı. Vefat haberi hepimizi üzdü, kendisine Allah'tan rahmet dilerim.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Sayın Rahşan Ecevit'in vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Rahşanına kavuşan Üçüncü Genel Başkanımız Sayın Bülent Ecevit'i de saygı ve rahmetle anıyorum.

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce: El ele büyüttüler sevgiyi” Siyaset dünyamızın dürüst, mütevazi insanı, Genel Başkanımız Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal:“Demokratik Sol Parti’nin kurucusu ve ilk başkanı olan Rahşan Ecevit bir süredir tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat etmiştir. Türk siyasetine büyük hizmetleri olan eski başbakanlarımızdan ve Demokratik Sol Parti’nin Onursal Genel Başkanı Merhum Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit’e Allah’tan rahmet, Türk milletine başsağlığı diliyorum.”

“BÜLENT ECEVİT’İN YANINA DEFNEDİLMEK İSTERDİ”

Aksakal basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rahşan Ecevit'in yanına defnedilmeyi istediğini söyledi.

Aksakal, “Bülent Ecevit ve Rahşan Ecevit bir sevgi timsaliydi. Türk siyasetine sevgiyi aşılayan iki insandı. Toprakta da beraber yatmayı arzu ederlerdi. Bülent Ecevit rahmetli olduğunda özel bir mezar yeri hazırlanmıştı. Ancak sayın Başbakanımızın Devlet Mezarlığı’na defnedilmesi öngörülmüştü. Biz de sayın Cumhurbaşkanımıza Rahşan Ecevit’in bu son arzusunu ilettik. Aynı yerde yatabilmeleri için kendilerinden önemle destek bekliyoruz. Bu bir insani yaklaşımdır. Bu bir Bakanlar Kurulu kararı gerektiriyor. Eğer uygun görülürse ki uygun görülmesini arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.