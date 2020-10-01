Kayıp olarak aranıyordu zincirle asılı halde ölü bulundu

Olay, sabah saatlerinde Avcılar’a bağlı Gülistan Sokak’ta meydana geldi. Dükkana gelen iş yeri sahibi demir korkuluklara zincirle asılı bir cesetle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede şahsın bir süredir kayıp olan Cihan Bakır. (36) olduğunu belirledi.

İşyeri sahipleri, bu kişiyi tanımadıklarını ve daha önce görmediklerini söyledi. Olay yeri ekipleri ve savcı incelemesinin ardından ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi adına Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. (İHA-DHA)