Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kayıp olarak aranıyordu zincirle asılı halde ölü bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Avcılar'da bodrum katındaki bir iş yerinin demir korkuluklarına zincirle asılı halde bir ceset bulundu. Dükkan sahibi sabah gördüğü manzara karşısında şok oldu.

Sozcu.com.tr
12:21 -
Haberler Gündem

Olay, sabah saatlerinde Avcılar’a bağlı Gülistan Sokak’ta meydana geldi. Dükkana gelen iş yeri sahibi demir korkuluklara zincirle asılı bir cesetle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede şahsın bir süredir kayıp olan Cihan Bakır. (36) olduğunu belirledi.

İşyeri sahipleri, bu kişiyi tanımadıklarını ve daha önce görmediklerini söyledi. Olay yeri ekipleri ve savcı incelemesinin ardından ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi adına Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. (İHA-DHA)

bodrum istanbul Ölüm Polis Sağlık savcı
Son güncelleme: 12:25 01.10.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more