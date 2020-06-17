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Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi: Günde 2 vakamız varken, 40’a çıktık

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Hastanemizde günde 2 vakamız varken şimdi 40'a çıktık" dedi.

14:24 -
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Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi: Günde 2 vakamız varken, 40’a çıktık

Prof. Dr. İlhami Çelik, birçok bölgede yapılan düğün yemeği, kahvaltı programı, asker uğurlama, nişan gibi etkinliklerin vaka sayısını artırdığını söyledi.

Çelik, şöyle konuştu:

* Kayseri’de son dönemde karantina altına alınan bir yerde komşular arası kahvaltı organizasyonu yapılmış.

* ‘Bunlar yapılmasın’ demiyoruz; ama sosyal mesafe kuralları ve bilim kurulunun yayınladığı bir rehber var.

* Sizin nerede duracağınız ve aranızda ne kadar mesafe olacağına dair her şey belirtilmiş durumdadır.

* Kurallara uyamayacaksanız, sonuç kaçınılmazdır.

”GÜNDE 2 VAKADAN 40 VAKAYA ÇIKTIK”

* Asker uğurlaması gibi görüntülere de şahit olduk. Bunların eskiden yapılandan hiçbir farkı olmadığını söyleyebilirim.

* Bunlardan uzak durmazsak, sonuç kaçınılmazdır.

* Günde 2 vakamız varken şimdi 40 vakaya çıktık. Vaka sayımız artıyor.

”MASKE AKSESUAR DEĞİL”

* Bir de medyada maskelerin nasıl takıldığını görüyoruz. Burnu açıkta bırakacak şekilde maske takılıyor. Bunun bir anlamı yok.

* Maskeyi de kuralına göre takmanız gerekiyor. Maske bir aksesuar değildir. (DHA)

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Son güncelleme: 14:29 17.06.2020
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