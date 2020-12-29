Kemal Kılıçdaroğlu: Tıpış tıpış uygulayacaksınız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TV'lerin Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. ‘'AKP iktidarında neler gördük?” diyerek 10 madde açıklayan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

* İlk kez rüşvet alanların, Kuran ile dalga geçenlerin büyükelçi olduğunu gördük. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişi, bir başka ülkenin devlet başkanı tarafından ağır şekilde aşağılandı. Mal varlığı dolayısıyla tehdit edilmesi ve buna hiç bir yanıt verilmedi. Süleyman Şah'da tek kurşun atmadan, bayrağımızı indirip, kendi topraklarımızı düşmana teslim ettik. Sahte diplomayla banka yönetim kuruluna atama da yapıldı. Şehitler arasında ayrımcılık yapıldı. Ordumuz tank üretmesin diye Tank Palet Fabrikası, Katar ordusuna peşkeş çekildi.

AİHM KARARLARI

* Uluslararası sözleşmeye imza atıyorsun, sonra da ‘Ben AİHM kararını uygulamam' diyorsun. Sonra da reform diyorsun. Rüzgar gülü bile bu kadar hızlı dönmez. Bunun faturası Türkiye'nin önüne gelecek. Tıpış tıpış uygulanacak bu karar, başka seçenekleri yok. Asla karamsar değilim. Demokrasiyi bu ülkeye ya getireceğiz ya getireceğiz. Yaşanabilir bir Türkiye, herkesin işi aşı olsun, öğretmenlere ikramiye verilsin, üniversiteler özerk olsun, Türkiye büyüsün, siyasetçi cebini düşünmesin. 2021'den bunları bekliyorum.

“İYİ Kİ TIP MENSUBU DEĞİL”

* Ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ekseninden çekerek faiz ve döviz eksenine oturttular. Erdoğan, ‘Benim alanım tıp değil ekonomi' dedi. İyi ki tıp mensubu değilmiş, olsaydı 83 milyonun 80'ni gitmişti. Ekonomiyi faiz baronları yönetiyor. ‘Şahsım' devleti ile bütün kurumlar çürümeye terk edildi ve tek kişi, devleti yönetmede yetkili konuma getirildi.

“REFORMU KİM YAPACAK?”

* Reform sözcüğü, inandırıcı değil. Reform yapacak kişi de bırakmadılar. Saraydan oturup Türkiye'ye bakmak ayrı, halkın arasından bakmak ayrı. Önce asgari ücreti en az 3 bin 100 TL yap, biz de alkışlayalım. Asgari ücreti belirleyenlerde vicdan yok. Bizim Karkamış Belediyesi 3 bin 100 lira ödeyecek, devlet ödeyemeyecek. Ama yandaşa 4 maaş verebiliyorlar. Küçük ortak tarafından teslim alınan bir iktidar reform yapamaz.

KIlıçdaroğlu, CHP'li bir milletvekilinin, Muğla'da vahşice bir cinayete kurban giden Pınar Gültekin'in babasını arayarak davadan vazgeçmesini istediği yönündeki iddialar için de ‘'Vekilimiz bunu ispat etsinler, sadece CHP'den değil vekillikten de istifa edeceğim' dedi. Karşı taraf ispat ederse biz gereğini ziyadesiyle yaparız. HTS kayıtlarını getirsinler. BU konuda da CHP'yi tartışma konusu yaptılar. Artık AKP gündem belirleyemiyor. Biz tuzağa düşmeyeceğiz'' ifadesini kullandı.

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