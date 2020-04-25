Havlayan 2 köpeği ve sahibini bıçakladılar!

Olay, Cemalpaşa Mahallesi 5 Ocak Stadyumu yakınlarında meydana geldi.

Alkollü oldukları öne sürülen 5 kişi, yoldan geçerken Özcan A.’ya ait iş yerinin önündeki ‘Duman’ ve Pitbull cinsi ‘Leo’ isimli köpekler havladı. Bu kişiler, ayağından engelli olan ‘Duman’ adlı köpeği tekmeledi.

ÖNCE KEMER, SONRA BIÇAK

Bunun üzerine şüpheliler ile köpeklerin sahibi Özcan A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheliler, önce pantolonlarından çıkarttıkları kemerlerle, ardından da bıçaklarla Özcan A. ve köpeklerine saldırdı. Özcan A. ile köpekleri bıçakla yaralayan 5 şüpheli, kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen 112 sağlık ekipleri, yaralı Özcan A.’yı hastaneye kaldırıldı. 2 köpek de veteriner hekimler tarafından tedaviye alındı.

YAKALANDILAR

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 5 şüpheliyi yakaladı. (DHA)

