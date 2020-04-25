Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Havlayan 2 köpeği ve sahibini bıçakladılar!

Adana'da alkollü 5 kişi, kendilerine havladığı öne sürülen biri Pitbull cinsi 2 köpek ile tartıştıkları sahibi Özcan A.'yı bıçakla yaraladı. Biri ağır yaralanan köpekler veteriner tarafından tedavi altına alınırken, caniler yakalandı.

11:47 -
Haberler Gündem
Havlayan 2 köpeği ve sahibini bıçakladılar!

Olay, Cemalpaşa Mahallesi 5 Ocak Stadyumu yakınlarında meydana geldi.

Alkollü oldukları öne sürülen 5 kişi, yoldan geçerken Özcan A.’ya ait iş yerinin önündeki ‘Duman’ ve Pitbull cinsi ‘Leo’ isimli köpekler havladı. Bu kişiler, ayağından engelli olan ‘Duman’ adlı köpeği tekmeledi.

ÖNCE KEMER, SONRA BIÇAK

Bunun üzerine şüpheliler ile köpeklerin sahibi Özcan A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheliler, önce pantolonlarından çıkarttıkları kemerlerle, ardından da bıçaklarla Özcan A. ve köpeklerine saldırdı. Özcan A. ile köpekleri bıçakla yaralayan 5 şüpheli, kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen 112 sağlık ekipleri, yaralı Özcan A.’yı hastaneye kaldırıldı. 2 köpek de veteriner hekimler tarafından tedaviye alındı.

YAKALANDILAR

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 5 şüpheliyi  yakaladı. (DHA)

İLGİLİ HABERYavru köpeği yerden yere vurarak öldüren caninin ifadesi çileden çıkardı!Yavru köpeği yerden yere vurarak öldüren caninin ifadesi çileden çıkardı!

 

Adana istanbul köpek Polis Sağlık Veteriner
Son güncelleme: 11:59 25.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more