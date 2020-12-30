Kılıçdaroğlu iktidarın röntgenini çekti

1- Rüşvet alanlardan – Kuran-ı Kerim ile dalga geçenlerden büyükelçi atandığını gördük.

2- Cumhurbaşkanı koltuğunda oturan zata, “aptal olma” diye hakaretler tehditler içeren mektuba yanıt verilmedi… Türkiye aşağılandı…

3- Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir cumhurbaşkanı, başka bir ülkenin devlet başkanı tarafından mal varlığı ile tehdit edildi…

4- Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu topraklarımızdan bayrağımız indirildi ve türbe kaçırılarak, toprağımızı tek kurşun atılmadan düşmana teslim edidi…

5- Sahte diploma ile banka yönetim kuruluna atama yapıldı… Bu sahtekarlık TBMM kürsüsünde savunuldu…

6- Şehitler ve gaziler arasında ayrımcılık yapıldığını itiraf ettiler.

7- Ordunun tank üretmesine engel oldular, Tank-Palet Fabrikası'nı Katar ordusuna peşkeş çektiler.

8- Ekonomiyi yatırım -üretim- istihdam ekseninden çıkararak döviz- faiz eksenine oturttular.

9- Faiz baronlarını ekonomiyi yönetmede ana aktör haline getirdiler.

10- Tek adam rejimi/şahsım devleti ile demokrasiyi başta anayasa olmak üzere yasaları askıya aldılar.