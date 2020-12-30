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Kılıçdaroğlu iktidarın röntgenini çekti

TV temsilcileriyle bir araya gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AKP döneminde yaşananları “Neler oldu” başlığıyla 10 maddede topladı. İşte “Her biri ayrı istifa gerekçesidir” diyen Kılıçdaroğlu’nun 10 maddesi...

Saygı ÖZTÜRK
Güncellenme: 05:53, 30/12/2020
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Kılıçdaroğlu iktidarın röntgenini çekti

1- Rüşvet alanlardan – Kuran-ı Kerim ile dalga geçenlerden büyükelçi atandığını gördük.

2- Cumhurbaşkanı koltuğunda oturan zata, “aptal olma” diye hakaretler tehditler içeren mektuba yanıt verilmedi… Türkiye aşağılandı…

3- Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir cumhurbaşkanı, başka bir ülkenin devlet başkanı tarafından mal varlığı ile tehdit edildi…

4- Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu topraklarımızdan bayrağımız indirildi ve türbe kaçırılarak, toprağımızı tek kurşun atılmadan düşmana teslim edidi…

5- Sahte diploma ile banka yönetim kuruluna atama yapıldı… Bu sahtekarlık TBMM kürsüsünde savunuldu…

6- Şehitler ve gaziler arasında ayrımcılık yapıldığını itiraf ettiler.

7- Ordunun tank üretmesine engel oldular, Tank-Palet Fabrikası'nı Katar ordusuna peşkeş çektiler.

8- Ekonomiyi yatırım -üretim- istihdam ekseninden çıkararak döviz- faiz eksenine oturttular.

9- Faiz baronlarını ekonomiyi yönetmede ana aktör haline getirdiler.

10- Tek adam rejimi/şahsım devleti ile demokrasiyi başta anayasa olmak üzere yasaları askıya aldılar.

Kılıçdaroğlu, ODTÜ eski Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar'ın cenaze törenine katıldı.

Yayınlanma Tarihi:06:00,