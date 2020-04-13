Kılıçdaroğlu: Sarayın beslemeleri beni iyi duyun!

Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Şimdi bir de karşımızda sarayın beslemeleri var.

* Gazetelerinde köşebaşlarını tutmuşlar.

* Öyle bir noktaya geldik ki vatandaşa hakaret etmek sanki bunların göreviymiş gibi.

* Gece yarısına iki saat kala sokağa çıkma yasağı ilan ettiler.

* Vatandaş doğal olarak ‘yarın nasıl besleneceğim’ diye sokağa çıktı, alışverişe çıktı.

* Sarayın beslemeleri başladılar vatandaşları aşağılamaya.

* Kimisi ‘gerizekalı’ dedi, kimisi ‘ayılar’ dedi, kimisi ‘lümpen’ dedi.

* Aşağılamaya başladılar, bu kibir abideleri.

* Bu kibir abideleri güçlerini nereden alıyor?

* Bu kibir abideleri nerelerden besleniyor?

* Sarayın beslemeleri, beni iyi duyun.

* Vatandaşın hakkını ve hukukunu savunmak, benim görevimdir.

* Ben vatandaşın hakkını ve hukukunu savunacağım.

* Bu ülkede hiç kimse benim vatandaşıma ‘gerizekalı’ diyemez, ‘ayı’ diyemez, ‘lümpen’ diyemez.

* Asla ve asla diyemez.