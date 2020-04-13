Kılıçdaroğlu: Sarayın beslemeleri beni iyi duyun!

Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
* Şimdi bir de karşımızda sarayın beslemeleri var.
* Gazetelerinde köşebaşlarını tutmuşlar.
* Öyle bir noktaya geldik ki vatandaşa hakaret etmek sanki bunların göreviymiş gibi.
* Gece yarısına iki saat kala sokağa çıkma yasağı ilan ettiler.
* Vatandaş doğal olarak ‘yarın nasıl besleneceğim’ diye sokağa çıktı, alışverişe çıktı.
* Sarayın beslemeleri başladılar vatandaşları aşağılamaya.
* Kimisi ‘gerizekalı’ dedi, kimisi ‘ayılar’ dedi, kimisi ‘lümpen’ dedi.
* Aşağılamaya başladılar, bu kibir abideleri.
* Bu kibir abideleri güçlerini nereden alıyor?
* Bu kibir abideleri nerelerden besleniyor?
* Sarayın beslemeleri, beni iyi duyun.
* Vatandaşın hakkını ve hukukunu savunmak, benim görevimdir.
* Ben vatandaşın hakkını ve hukukunu savunacağım.
* Bu ülkede hiç kimse benim vatandaşıma ‘gerizekalı’ diyemez, ‘ayı’ diyemez, ‘lümpen’ diyemez.
* Asla ve asla diyemez.