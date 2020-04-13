Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kılıçdaroğlu: Sarayın beslemeleri beni iyi duyun!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Gece yarısına iki saat kala sokağa çıkma yasağı ilan ettiler. Sarayın beslemeleri başladılar vatandaşları aşağılamalara" dedi. "Sarayın beslemeleri, beni iyi duyun" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, hiç kimsenin vatandaşa 'gerizekalı', 'ayı' ve 'lümpen' diyemeyeceğini belirtti.

19:04 -
Haberler Gündem

Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Şimdi bir de karşımızda sarayın beslemeleri var.

* Gazetelerinde köşebaşlarını tutmuşlar.

* Öyle bir noktaya geldik ki vatandaşa hakaret etmek sanki bunların göreviymiş gibi.

* Gece yarısına iki saat kala sokağa çıkma yasağı ilan ettiler.

* Vatandaş doğal olarak ‘yarın nasıl besleneceğim’ diye sokağa çıktı, alışverişe çıktı.

* Sarayın beslemeleri başladılar vatandaşları aşağılamaya.

* Kimisi ‘gerizekalı’ dedi, kimisi ‘ayılar’ dedi, kimisi ‘lümpen’ dedi.

* Aşağılamaya başladılar, bu kibir abideleri.

* Bu kibir abideleri güçlerini nereden alıyor?

* Bu kibir abideleri nerelerden besleniyor?

* Sarayın beslemeleri, beni iyi duyun.

* Vatandaşın hakkını ve hukukunu savunmak, benim görevimdir.

* Ben vatandaşın hakkını ve hukukunu savunacağım.

* Bu ülkede hiç kimse benim vatandaşıma ‘gerizekalı’ diyemez, ‘ayı’ diyemez, ‘lümpen’ diyemez.

* Asla ve asla diyemez.

CHP Kemal Kılıçdaroğlu Twitter
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more