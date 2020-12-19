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Kılıçdaroğlu, Seval Türkeş’i ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin merhum Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'i ziyaret etti.

Sözcü İstanbul
Güncellenme: 14:19, 19/12/2020
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Kılıçdaroğlu, Seval Türkeş’i ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi’nin merhum Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş’i ziyaret etti.

FOTO: SÖZCÜ

Ziyarette CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı eşlik etti.

FOTO: SÖZCÜ

MHP'nin 1997'de hayatını kaybeden kurucusu Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş, CHP liderini arayarak Alaattin Çakıcı'nın tehdit içeren mektubu ve sonrasında MHP'nin tutumuyla ilgili üzüntülerini dile getirmişti.

CHP istanbul İstanbul Büyükşehir Belediye Kadıköy Kemal Kılıçdaroğlu MHP Sözcü
Yayınlanma Tarihi:14:18,