Kılıçdaroğlu: Torpilin gözü kör olsun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mühendislik fakültesinden mezun olduktan sonra iş bulamayan gençler ile video konferans toplantısında bir araya geldi. Gençlerin sorunları ve taleplerini dinleyen Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı.

Mezun gençler, özel sektörde yaşanan mobbingten kamu kurumlarına alımlardaki torpile kadar sorunları şöyle dile getirdi:

*Özel gereksinimli genç mezun: “Engelli KPSS ile alımlar giderek azalmakta. ÖSYM verilerine göre 2012’de 5 bin 250 alım yapılırken, şu anda kişi sayısı çok daha fazla olmasına rağmen en son bin 206 alım yapılmış”

“90 PUAN ALIP ATANAMAMA KORKUSU YAŞIYORUZ”

*2 yıldır işsiz olduğunu söyleyen mimarlık fakültesi mezunu bir genç ise : “Öncelikli sorunumuz üniversite kontenjanlarındaki artışa rağmen atamaların giderek düşmesi. Geçtiğimiz iki yılda 16 bin civarı mezun verilirken sadece 44 merkeze alım yapıldı. Taban puanları yükseldi. Biz 90 puan alıp atanamama korkusu yaşıyoruz.”

“MESLEKTAŞLARIMIZ YA BOYUN EĞMEK ZORUNDA KALIYOR YA DA MOBBİNG İLE KARŞILAŞIYOR”

*Gıda mühendisliğinden mezun olduğunu söyleyen başka bir genç : “Çalışması zorunlu personel olarak çalışan gıda mühendisleri özel sektörün baskısı altında kalıyor. Yasal olarak belirlenen maaşlar, iş verenler tarafından bankaya yatırılıyor sonrasında elden büyük kısmı geri alınıyor. Meslektaşlarımız çoğu zaman ya boyun eğmek zorunda kalıyor ya da mobbing ile karşılaşıyor. Akademide ise mevcutta 64 tane gıda mühendisliği bulunuyor. Çoğu bölümde yetersiz akademik personel sayısı göze çarpmakla beraber doktor öğretim üyelerinin bölüm başkanlığı yaptığı dahi görülüyor. Her yılda 2 bin 500, 2 bin 800 arası gıda mühendisi mezun oluyor”

“AMCA DAYI MUHABBETİNİN ÖNÜNE NASIL GEÇERİZ”

Bir başka genç ise: Sektöre girebilmek için torpil gerekiyor. Bizim lisans sürecimiz çok çok ağır. Sonra mesleğimizle ilgisi olmayan, gelişim gösteremeyeceğimiz bir sınava tabi tutuluyoruz. Gerekli puanları alıyoruz hala ekstra şeyler isteniyor. Onu da yaptıktan sonra amca dayı muhabbeti… O olmuyor. Bunun önüne nasıl geçebileceğiz bilmiyoruz.”

“HER ALANDA SAĞLIKLI VE TUTARLI BİR PLANLAMA YAPAN ÜLKE İSTİHDAM SORUNUYLA KARŞILAŞMAZ”

Gençlerin sorunlarının ardından söz alan Kılıçdaroğlu, ülkenin sağlıklı ve tutarlı bir planlamaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Devlet Planlama Teşkilatı’nın kapatıldığını hatırlatan Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti; “Bir ülke gerçek anlamda dünyada söz sahibi olmak istiyorsa katma değeri yüksek ürün üretmek zorundadır. Kullandığımız cep telefonları bunların örneğidir. Eğer katma değeri yüksek ürün üretmek istiyorsanız birden fazla alanda çalışan veya mezun olan mühendislerden yararlanmak zorundasınız.

Her alanda sağlıklı ve tutarlı bir planlama yapan ülke istihdam sorunuyla karşılaşmaz. Sanayi nereye gidiyor, kaç elemana ihtiyacımız var planlanması lazım. Planlama Teşkilatı vardı, ülkenin geleceği planlanırdı. Orada harita mühendisinden tutun ekonomi alanında çalışanlarından maliye alanına kadar üniversitelerin en nitelikli öğrencileri alınırdı, torpil filan da olmazdı. Bu kurum, tamamen kapatıldı böyle bir planlama örgütümüz artık yok”

“TORPİLİN GÖZÜ KÖR OLSUN”

İstihdamda liyakatin esas alınması gerektiğine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, “81 ilde üniversite açmakla batının çağdaş uygarlığın yakalayabilir miyiz? Bilim üretmeyen, özerkliği olmayan, bilimsel ve mali özerkliği olmayan bir üniversite, üniversite olabilir mi? Sorun aslında çok derinden ama mağdurları sizlersiniz. Şunu ifade edeyim, bir ülkeyi yöneten siyasi partinin başarısı ekonomiye bağlıdır. Peki bu başarının ölçüsü nedir? İzlediğiniz ekonomik politika, yeni istihdam alanları yaratıyorsa başarılıdır.

KPSS var, yetiyor zaten, o sınavda başarılı olan atansın. Ayrıca bir sözlü sınava gerek yok. Liyakatı egemen kılmak zorundayız, sözlüyü kaldırmak zorundayız. 21. yüzyılda küçük ayrıntılarda iş bölümüne giden ülkeler gelişmiş ülkelerdir. Eğer küçük ayrıntılarda iş bölümüne gidiyorsanız, azami bütün ayrıntılarını öğreniyorsunuz, diğerleriyle işbirliği halinde katma değeri yüksek ürün üretirsiniz.

Bir genelgeyle her şey değişebilir. Cumhurbaşkanlığının genelgesi; ‘Bütün kamu kurumları boş kadrolarını sadece KPSS'den dolduracaktır’. Başka bir şey demeye gerek yok. Hiçbir kamu kurumu KPSS dışında eleman alamaz artık. Niçin yapılmıyor? Torpil yüzünden. Torpilin gözü kör olsun, insan haklarına aykırı. Ecevit KPSS’yi nasıl kurdu biliyor musunuz? Bir genelgeyle… Biz bu haksızlıklar ortadan kaldıracağız”