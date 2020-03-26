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Kılıçdaroğlu’ndan siyasi parti liderlerine ‘corona virüsü’ mektubu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi parti genel başkanlarına corona virüsü (Covid-19) mektubu gönderdi. Kılıçdaroğlu mektubunda, "Yaşadığımız bu zor günleri, aklın ve bilimin yol göstericiliğinde ve güçlü bir toplumsal dayanışma ile aşacağımıza inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

12:17 -
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Kılıçdaroğlu’ndan siyasi parti liderlerine ‘corona virüsü’ mektubu

CHP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu aralarında AKP, MHP, İYİ Parti, HDP’nin de bulunduğu 16 siyasi parti genel başkanına, ‘Covid-19’ mektubu gönderdi.

Kılıçdaroğlu, mektubunda Türkiye’nin ve dünyanın corona virüsü salgını ile mücadele ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

*Bilineceği üzere bu salgın, gerekli önlemlerin alınmaması halinde ekonomik ve sosyal hayatımız üzerinde yıkıcı etkiler yaratma potansiyeli taşımaktadır.

*Bu kapsamda maruz kaldığımız salgınla mücadele etmek ve çözüm yolları üretmek üzere CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun koordinasyonunda 3 ayrı komisyon oluşturulmuştur.

*Covid-19 Mücadele Programı başlıklı, 13 maddeden oluşan görüş ve önerilerimiz ile bu mücadele sırasında elde ettiğimiz bilgi ve tecrübeyi kapsayan ayrıntılı ‘koronavirüs raporu’muzu ekte bilgilerinize arz ediyorum.

*Yaşadığımız bu zor günleri, aklın ve bilimin yol göstericiliğinde ve güçlü bir toplumsal dayanışma ile aşacağımıza inanıyorum.

 

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Son güncelleme: 12:22 26.03.2020
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