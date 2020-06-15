Kılıçdaroğlu’ndan ‘Adalet Yürüyüşü’ açıklaması!

CHP'li siyasetçiler, 15 Haziran 2017'de Ankara Güven Park'tan başlayan ve 9 Temmuz 2017'de İstanbul Maltepe'de tamamlanan 420 km'lik Adalet Yürüyüşü'nün 3'üncü yıl dönümünü kutladı.

“BU YÜRÜYÜŞÜMÜZÜN SİYASAL PARTİYLE İLGİSİ YOK”

“Kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin, bu yürüyüş bizim ilk adımımızdır” diyen Kılıçdaroğlu, yürüyüşe ait görüntülerden oluşan bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu, videoda, “Bu ülkenin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Bu yürüyüşümüzün bir siyasal partiyle ilgisi yok. Bu yürüyüş adalet yürüyüşüdür” ifadelerine yer verdi.

“KENDİLERİNDEN OLMAYAN İNSANLARA DA SAYGI GÖSTERSİNLER”

Videoda, Kılıçdaroğlu'na çocuklarına ve torunlarına bırakmak istediği mesajın sorulduğu anlar da yer aldı. Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi;

*Adaletten ayrılmayın. Herkese hoşgörülü davranın. Adalet hepimiz için hatta sizi sevmeyenler için de çok önemli bir kavram, çok önemli bir duygu.

*Bu duyguyu kendi yüreğimizde, manevi dünyamızda da yaşatmalıyız. Benim, çocuklarıma miras olarak söyleyeceğim sözler bunlar.

*Kul hakkı yemesinler. Saygılı olsunlar. Herkese saygılı olsunlar. Adil davransınlar. Kendilerinden hoşlanmayan insanlara da saygı göstersinler. İstediğim bu.

YÜRÜYÜŞ SIRASINDA HAYATINI KAYBEDEN CHP ÜYESİ ANILDI

Videonun sonunda, yürüyüş sırasında atılan “Hak, Hukuk, Adalet” sloganlarına da yer verildi. Ayrıca, yürüyüş sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 69 yaşındaki CHP üyesi Hasan Tatlı da anıldı.

“MÜCADELEMİZ SÜRECEK”

Yürüyüş sırasında çekilmiş fotoğraflarını paylaşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde hak, hukuk ve adalet arayışı için başlattığımız #AdaletYürüyüşü üç yaşında. Bu topraklara adalet gelene kadar, haksızlıklar son bulana #HerkesİçinADALET tesis edilene kadar mücadelemiz sürecek” açıklamasında bulundu.

“MİRAS BIRAKTIĞI O İFADEYLE KİLOMETRELERİ KATETTİ”

Kılıçdaroğlu'nun çocuklarına ve torunlarına seslenerek “adaletten ayrılmayın” mesajı verdiği videoyu paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, “3 yıl önce bugün adalet yürüyüşü için ilk adım atılmıştı! Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu torunlarına miras bıraktığı o ifadeyle kilometreleri katetti!” dedi.

“DEMOKRATİK VE EŞİTLİKÇİ BİR UYANIŞIN MİLADIDIR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “herkes için adalet” vurgusu yaparak, “Adalet Yürüyüşü, demokratik ve eşitlikçi bir uyanışın miladıdır. #AdaletYürüyüşü3Yaşında #HerkesİçinADALET” dedi. Ağbaba, yürüyüş sırasında çekilmiş fotoğrafları da paylaştı.

“ZAFER MİLLETİNDİR, ÖZGÜRLÜĞÜNDÜR, ADALETİNDİR”

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, yürüyüş sırasında yağan yağmurda yaptığı bir konuşmayı “Hak Hukuk Adalet Mücadelemiz sürüyor” notu ile paylaştı. Özkoç, paylaştığı videoda “Adalet yürüyüşümüzü hiçbir şeyin engelleyemeyeceğini buradan herkese duyurmak istiyoruz. Adalet Yürüyüşü ile ilgili yukarıdan tehditlere karşı da hiçbir şekilde boyun eğmeyeceğimizi bildirmek istiyoruz. Zafer halkındır, milletindir, özgürlüğündür, adaletindir.” şeklinde konuştu.

“YÜRÜMEK…”

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise “Yürümek…” notu ile birlikte, yürüyüşte çekilen fotoğrafları paylaştı.

“ADALETE HAVA GİBİ, SU GİBİ İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ BİR ZAMANDA”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adalet Yürüyüşü'nün 3'üncü yıl dönümü olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Adalete hava gibi su gibi ihtiyaç duyduğumuz bir zamanda, bu yüce kavram için bir başına yollara düşüp, yüz binleri bu yürüyüşe katan değerli genel başkanımız @kilicdarogluk’na sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Adalet Yürüyüşü 3 yaşında…”

“ADALET YÜRÜYÜŞÜ'MÜZ DEVAM EDİYOR”

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Adalet Yürüyüşü'nün devam ettiğini belirterek, “Her türlü haksızlığa, hukuksuzluğa ve adaletsizliğe karşı #HerkesiçinAdalet diyerek Genel Başkanımız @kilicdarogluk öncülüğünde gerçekleştirdiğimiz, dünya siyasi tarihinin en büyük yürüyüşünün 3. yılı. #AdaletYürüyüşü’müz devam ediyor!” dedi.

ADALET YÜRÜYÜŞÜ NEDİR?

Adalet Yürüyüşü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde başlayan, çeşitli isimlerin ve grupların katılımıyla büyüyen, Ankara’dan İstanbul’a kadar “adalet” talebiyle gerçekleşen sivil yürüyüş olayıdır.

Yürüyüş, 15 Haziran 2017’de Ankara’da Güven Park’ta başladı ve 9 Temmuz 2017’de Maltepe’de sonlandı. 420 kilometrelik yolu 25 günde yürüyen Kılıçdaroğlu, yürüyüşün sonunda Maltepe’de bir miting de düzenledi.