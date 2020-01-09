Kılıçdaroğlu’ndan flaş Burak Akbay ve SÖZCÜ davası açıklaması!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Haber Global Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş'ın sorularını yanıtladı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nin SÖZCÜ yönetici ve yazarları hakkında verdiği kararı değerlendiren Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı;

*Gizli tanık bulduk ‘bunlar FETÖ’cüdür’ dediler. SÖZCÜ gazetesinden FETÖ’cü mü olur? Burak Akbay yurtdışında. Burak Akbay’ın neresi FETÖ’cü Allah aşkına!

*Bir yalan söylediler ‘Burak Akbay FETÖ’cülerin okulunda okumuş ya da yurtlarında kalmış’ diye. Hiç öyle bir şey yok. Kim söylemiş, Fehmi Koru söylemiş.

*Fehmi Koru ‘böyle bir şey yok’ diyor. Sen kalkmışsın Burak Akbay’ı, Emin Çölaşan’ı suçluyorsun. Aklın alacağı şeyler değil bunlar.