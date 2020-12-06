Kılıçdaroğlu’ndan MHP’ye tepki: Kim daha milliyetçi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İnsan Vatanını Sever Platformu üyeleriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

“Biz Türk Cumhuriyetleri’yle ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Sadece orası değil Balkanlarla da” diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi;

*Bu bir anlayış meselesidir. Yani rejim değişikliğiyle gitmeyeceksiniz oralara, İhvan kafasyla gitmeyeceksiniz oralara. “Efendim benim gibi inanacaksın” düşüncesiyle gitmyeceksiniz oralara.

*Onların kendi güçleri, kendi potansiyelleriyle büyümelerini, kalkınmalarını, Türkiye’yle o ülkeler arasında kültür, sanat alanında iş birliklerinin yapılmasını sağlayacaksınız.

GENÇLERE SORDU: KİM DAHA MİLLİYETÇİ?

*Eğer bugün Uygur Türkleri ile ilgili olarak iktidar kalkıp bir şey konuşamıyorsa, milliyetçi olduğunu ifade eden bir siyasal parti kalkıp konuşamıyorsa, Uygur Türkleri’ne sahip çıkamıyorsa, Uygur Türkleri’ni ben kabul ediyorsam burada, bu salonda kabul edip onlarla konuşuyorsam, onların bayraklarıyla beraber fotoğraf çektiriyorsam, ben PKK’lı oluyorum onlar milliyetçi oluyorlar.

*Şimdi soruyorum, siz hepiniz gençsiniz, kim PKK’lı, kim milliyetçi oluyor?

“O KÜLTÜR DEĞİŞMEDİ”

*Neden bu kadar Atatürk düşmanlarılar? Neden cumhuriyetin ilk yılları bu kadar aşağılanıyor bazı çevreler tarafından? Onların kaynaklarına baktığınız zaman, o dönem dahi İngiliz Muhipler Cemiyeti üyelerinin çocukları olduğunu görürsünüz.

*O kültür değişmedi. Ama biz farkında olamadık. Çünkü tarihi kavrayamadık arkadaşlar.

CHP’NİN MİLLİYETÇİLİĞE BAKIŞINI ANLATTI

Bir gencin, ‘CHP’nin altı okundan biri olan milliyetçiliği nasıl yorumluyorsunuz?” sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, “Kendi ulusumuzun çıkarlarını korumak ve hiçbir ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerine gölgesinin düşmemesini sağlamak, emperyal güçlere karşı dik ve onurlu durmak. Milliyetçilik budur. Sadece bu mu? Hayır. Kendi dilimizi, altını çiziyorum, kendi dilimizi yani güzel Türkçe’yi, ses bayrağımızı güçlendirmek. Ve sesimizi, kültürümüzü, dilimizi bütün dünyaya tanıtmak” dedi.

“MERKEZ TÜRKİYE PROJESİNİ BÜYÜTÜYORUZ”

CHP’nin Doğu Akdeniz’de hükümetten farklı olarak ne yapacağı sorusuna Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Türkiye’yi Doğu Akdeniz’in en önemli yıldızı yapacağız, hiç endişeniz olmasın. Doğu Akdeniz’deki doğal gaz yatakları, petrol yatakları nereden gidecek Avrupa’ya? Türkiye üzerinden. Peki Türkiye niye bu kavganın içinde?

*Filistin niye yanımızda değil? Katar niye yanımızda değil? Lübnan niye yanımızda değil? Hadi Suriye’yi anladık kavga ediyoruz, Mısır niye yanımızda değil? Libya niye yanımızda değil? Bizim bir Merkez Türkiye projemiz var. O projeyi büyütüyoruz, önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız.