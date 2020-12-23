Kılıçdaroğlu’nu tehdit eden Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun şikayeti üzerine Alaattin Çakıcı hakkında “tehdit” ve “hakaret” suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında talimatla Çakıcı'nın ifadesi alındı. Çakıcı, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadede, Twitter'deki sözlerin kendisine ait olduğunu belirterek, cezaevinden çıktığı günden bu yana Kılıçdaroğlu'nun kendisi üzerinden Cumhur İttifakı'nı yıpratmak için söylemlerde bulunduğunu ve kendisini hedef aldığını iddia etti.

“AMACIM ‘SENİ DEVLETE ŞİKAYET EDERİM’DİR”

Söz konusu ifadelerle Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmediğini, ikaz ettiğini kaydeden Çakıcı, “Kendisine tehdit değil ikaz mahiyetiyle ‘yine bu hakaretlerine devam edersen bakla odunuyla seni tanıştırırım' cümlesini kullandım. Ama amacım ‘seni devlete şikayet ederim'dir. Adalet anlamında kullandım” ifadelerini kullandı.

“İSTERSEN BENİ ONLARA ÖLDÜRT”

Çakıcı, ifadesinde şunları kaydetti:

* Sonra bir daha bana hakaret etti. Bana bu düşmanlığın nedir? PKK ve DHKP-C ile ilişki içindesin. İstersen beni onlara öldürt. Ben Allah'tan korkarım. İhanet edersem devletimden korkarım. Sürekli beni gündeme getirmek kaydıyla Cumhur İttifakı'nı, sayın Devlet Başkanımızı, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi yıpratmak istemektedir.

* Bunu da Alaattin Çakıcı üzerinden yapmaktadırlar. Devletimizin beka sorunu varken aylardan beri Meclis'te ve basın yayın organlarında hedef yanlılarının CHP lideri bunu gündeme getirmektedirler. Devletimin vereceği her türlü karara saygılıyım.

NE OLMUŞTU?

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında söylediği “Mafya liderlerini, uyuşturucu kaçakçıları serbest bırakıp düşünce suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misin?” sözleri nedeniyle sosyal medya hesabından “Akıllı ol”, “Vatan hainleri ile Bahçeli'yi bir kefeye koyarsan hayatının hatasını yaparsın” ve “kazığa oturturum” gibi tehdit ve hakaret içerikli ifadelerde bulunmuştu.

Çakıcı'nın sözlerini değerlendiren Kılıçdaroğlu ise, “Ben Erdoğan’ı eleştiriyorum, Bahçeli cevap veriyor. Bahçeli’yi eleştiriyorum, yeraltı dünyasının bir lideri cevap veriyor. Şu Türkiye’nin geldiği hale bakın Allah aşkına… Nasıl bir hale geldik. Hukukun olmadığı yerde, hukukun ihlal edildiği yerde, liyakatin çöktüğü yerde, yargının olmadığı yerde devlet bir süre sonra organize suç örgütü haline dönüşebilir” demişti. (İHA)

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