Kılıçdaroğlu’nun avukatı hakim karşısına çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu aleyhinde Ankara 6. Asliye Hukuk ve İstanbul Anadolu 15. Asliye Hukuk mahkemelerinde açtığı tazminat davalarında sunduğu delil ve dilekçeler gerekçe gösterilerek, “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarından toplamda 1 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya sanık Celal Çelik ile avukatlığını üstlenen İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ile çok sayıda avukatı katıldı. Duruşmayı izleyenler arasında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Grup Başkan Vekilleri Engin Özkoç, Engin Altay, CHP Milletvekilleri Mahmut Tanal, Sera Kadıgil, Erdoğan Toprak, Ali Şeker, Turan Aydoğan, Yüksel Mansur Kılıç, CHP eski Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt de yer aldı.

“AVUKATIN MÜVEKKİLİNİ SAVUNMAMASI BEKLENEMEZ”

Kimlik tespitinin ardından savunma yapan Celal Çelik, “Benim avukat olarak iki dava dosyasında müvekkilimi temsil ettiğim sırada verdiğim cevap dilekçesi ile sunduğum kayıtlar nedeniyle hakkımda dava açıldı. Dünyanın hiçbir yerinde böylesine bir dava açılamaz. Cevap dilekçemde sarf ettiğim sözlerin tümümün arkasındayım. Bir avukatın müvekkilini savunmaması beklenemez. ‘Benim müvekkilim yalan söylüyor. Müvekkilimin sözleri doğru değildir’ demek durumunda kalacağız anlaşılan. Niye bunu söylüyorum? İddianame ortada” ifadelerini kullandı.

Savunmasını sürdüren Çelik “İlginç olan avukatlık görevini de kötüye kullanmışım. Müvekkilimin haklılığını savunmak ne zamandan beri görevi kötüye kullanmak?” diye konuştu.

‘ELİNİZDEKİ İDDİANAME MAHKEMENİN OMZUNA YÜK’

Celal Çelik’in avukatı Çağlar Çağlayan ise “Elinizdeki iddianame de mahkemenin omzuna bir yüktür. Müvekkilimiz iki dilekçede yazdığı metinler nedeniyle karşınızda. Sunduğu deliller ve müvekkilinin sözlerini açıklamak için kullandığı ifadeler nedeniyle karşınızda” diyerek müvekkilinin beraatini istedi.

Çelik’in avukatlarından Doğuşcan Aydın Aygün ise davanın Anayasa’ya aykırı olduğunu söyleyerek, müvekkilinin beraatini talep etti.

Hukukun birçok ilkesinin ihlal edildiğini söyleyen Adana Barosu Başkanı Avukat Veli Küçük, “Meslektaşlarımız sanık sandalyesine oturtularak, savunma ve mesleğimiz yargılanıyor. Vereceğiniz kat hukuk tarihinde önemli bir yer edecektir” dedi.

SAVUNMAYI SAVUNMAYA GELDİĞİM İÇİN ÜZGÜNÜM

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu da “Savunmayı savunmaya geldiğim için üzgümüm belki de uzun süre sonra savunmanın savunulması gibi bir davayı izliyoruz. Savunmanın da savunulmasını gerektiren bir dava bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı.

‘CEZALANDIRILSIN’ DEDİ

Müşteki Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Abdülsamet Aydın ise,” Sanık burada hukuki zeminde savunma yapmaktan ziyade şov yapmıştır. FETÖ’nün siyasi ayağı ile ilgili çıkarımda bulunmak istiyorsa sanık ve müvekkilinin aynaya bakması gerek. Sanık FETÖ’nün sahte şekilde oluşturduğu yargı ve kamuoyunca ortaya konulan sahte tapelerle ilgili savunma yapmıştır. Halihazırda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ ile ilgili bir davası mevcuttur” diyerek Çelik’in cezalandırılmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile avukatlarının müdahil olarak davaya katılmalarına karar veren mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.