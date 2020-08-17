Kırşehir’de maske takmak zorunlu oldu!

İl Umumî Hıfzıssıhha Kurulu’nun Kırşehir Valisi İbrahim Akın başkanlığında toplanarak yeni kararlar aldığı açıklandı. Kırşehir Valiliği’nin duyurusuna göre il genelinde vatandaşların ağız ve burnu kapatacak şekilde maske takması zorunlu hale getirildi.

Valiliğin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

* Son zamanlarda tüm dünyayı tehdit eden ve ülkemizde de görülen Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Devletimizin almış olduğu kararlar doğrultusunda ilimizde de salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

* Bu süreçte salgının kontrolü ve yayılımının engellenmesi amacıyla tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkarken maske takmaları ve sosyal mesafeye uygun hareket etmeleri esas olmakla birlikte İl Pandemi Koordinasyon Kurulunun 16.06.2020 tarihli tavsiye kararı doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıha Kurulunun 16.06.2020 tarih ve 2020/52 sayılı kararı ile il merkezimizde nüfus hareketliliğinin ve yoğunluğun olduğu bazı cadde ve sokaklarda vatandaşların ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanmalarının 17.06.2020 günü saat 00:01'den itibaren zorunlu hale getirilmesi kararlaştırılmıştır.

* Gelinen aşamada, hastalığın yayılma hızının kontrol altında tutulması amacıyla ve İl Pandemi Koordinasyon Kurulunun tavsiyesi doğrultusunda yeniden yapılan değerlendirme neticesinde, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca;

* İl merkezimizde nüfus hareketliliğinin ve yoğunluğun olduğu bazı cadde ve sokaklar için getirilen maske kullanma zorunluluğunun genişletilerek, 18.08.2020 günü saat 00:01'den itibaren tüm il sınırlarımız içerisinde vatandaşların, ağız ve burnu kapatacak şekilde maske takmasının zorunlu hale getirilmesine,

* Bu karara uymayanlara 1593 sayılı Umumî Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, ayrıca konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oybirliği ile karar verildi.