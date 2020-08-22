Kızına İngiliz anahtarıyla vuran baba tutuklandı!

Anne ve babası ayrı yaşayan 14 yaşındaki A.S. adlı kız çocuğunun telefonuna şifre koyması nedeniyle babası tarafından İngiliz anahtarı ile dövüldüğünü öne sürerek annesi ile karakola giderek babasından şikayetçi olmasının ardından harekete geçen polis baba D.S.'yi gözaltına aldı.

Çorlu Cumhuriyet Polis Merkezindeki işlemlerin ardından Çorlu Adliyesi'ne sevk edilen baba D.S. Çorlu Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAŞSAVCILIK: KARANTİNA SONRASI GÖZALTINA ALINDI

Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bazı internet sitelerinde yayınlanan, `Çorlu ilçesinde baba kızını İngiliz anahtarıyla dövdü´ şeklinde yapılan haberlere ilişkin olarak kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla basın açıklaması yapılması uygun görüldüğü belirtilen açıklamada şöyle denildi:

*2007 doğumlu mağdur A.S, 14.08.2020 tarihinde Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne müracaat ederek velayeti altında olduğu ve birlikte yaşadığı babası D.S.´nin, zorla cep telefonunu almak istemesi üzerine aralarında tartışma çıktığını ve babası tarafından darp edildiğini beyan ederek şikayetçi olmuştur.

*Bu şikayet üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca olayla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır.

*Şüpheli D.S.´nin KOVİD-19 salgınından etkilendiğinin tespit edilmesi nedeniyle karantina süresinin sona ermesi beklenmiş, ardından da Başsavcılığımızın talimatıyla 21.08.2020 tarihinde gözaltına alınan şüpheli D.S., tutuklanması istemiyle Çorlu Sulh Ceza Hakimliği´ne sevk edilmiş ve Hakimlikçe tutuklanmıştır.

*Olayla ilgili soruşturma titizlikle yürütülmektedir. DHA-İHA