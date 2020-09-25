Kobani olayları operasyonu… Çok sayıda gözaltı kararı var!

2014 yılında terör örgütü IŞİD’in Suriye’nin Kobani kentini kuşatması sonrası YPG’li teröristlerin Türkiye üzerinden bölgeye geçmesine izin verilmemesi üzerine HDP, 6 Ekim günü ‘sokağa çıkma’ çağrısı yaptı. Bu çağrıyla başlayan protesto eylemleri silahlı çatışmalara ve kamu binalarına saldırılara dönüştü. 7-8-9 Ekim tarihleri arasında 37 kişi hayatını kaybetti.

Ekim 2015’te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu, Kobani olayları nedeniyle HDP Merkez Yürütme Kurulu üyeleri hakkında soruşturma başlattı. Bugün gerçekleşen operasyon sonrası savcılıktan yapılan açıklamada; Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu’nun tutuklu bulunduğu anımsatılarak, şu ifadeler kullanıldı:

“Ankara merkezli 7 ilde, 25 Eylül 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 82 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilmiştir. Karar gereği şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir.”

Hakkında gözaltı kararı bulunan şüpheliler arasında Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Emine Ayna, Ayla Akat Ata’nın olduğu öğrenildi. Eski HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu. Savcılığın soruşturmayla ilgili verdiği diğer bilgiler şöyle:

37 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

* Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki iller başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde, özellikle 6 Ekim 2014 tarihinden başlayarak 7- 8- 9 Ekim 2014 tarihlerinde yollara barikatlar kurmak suretiyle yollar kesildi, uzun namlulu silah, molotof kokteyli, havai fişek, taş ve sopa kullanmak suretiyle kamu binalarına, kamu araçlarına, vatandaşların ikametlerine, iş yerlerine ve araçlara zarar verildi.

* Terör olayları kapsamında 7 Ekim 2014 gününden başlayarak 8- 9 Ekim 2014 tarihlerinde terör eylemleri sonucu 37 kişi hayatını kaybetti.

* 29 adam öldürmeye teşebbüs 3 bin 777 mala zarar verme, 25 alıkoyma, 395 hırsızlık, 15 yağma, 308 iş yeri ve konut dokunulmazlıklarını ihlal, 13 Türk bayrağını yakma, 7 Atatürk’ü Koruma Kanununa Muhalefet suçları işlendi. 326 güvenlik görevlisi ile 435 vatandaş yaralandı.